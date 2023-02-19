"Россия использует сексуальное насилие как оружие войны": Костин пообщался с Алисией Кэрнс

Встреча состоялась в Мюнхене

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин встретился с депутатом парламента Великобритании Алисией Кернс. Они обсудили международные преступления рф, в том числе применение сексуального насилия.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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"Россия использует сексуальное насилие как оружие войны — мы фиксируем такие случаи везде, где находились военные рф", — подчеркнул Костин.

Генпрокурор и Алисия Кернс обсудили пути привлечения оккупантов к ответственности и возмещения ущерба за счет рф.

Напомним, что Национальная полиция и прокуратура зафиксировала уже 155 случаев сексуального насилия со стороны российских оккупантов. На самом деле таких случаев гораздо больше.

Также мы писали, что фонд Future for Ukraine запускает проект психологической помощи GIDNA для женщин, переживших сексуальное насилие во время войны. В рамках проекта опытные психотерапевты предлагают курс по десяти анонимным консультациям, которые помогут женщинам вернуть психологическую устойчивость.

Добавим, начальник пресс-службы тактической группы "Гром", капитан-лейтенант Дмитрий Плетенчук рассказал о ситуации на левом берегу Херсонской области. По его словам, там происходит то, что происходило и при оккупации города.