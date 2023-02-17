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Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте

17 лютого 2023 14:35
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте
Президент України вже опублікував відео з зустрічі
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 17 лютого, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів. Марк Рютте перебуває у Києві з візитом. 

Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі

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Деталі

"Нідерланди є одним із лідерів у військовій, фінансовій, гуманітарній сфері та юридичній допомозі нашій державі. Усі українці завжди будуть вдячні за цю підтримку й ніколи не забудуть про неї", — наголосив Президент України.

Зеленський вже опублікував відео із зустрічі.

Нагадаємо, 16 січня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, перед візитом до США, провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. Лідери обговорили ракетний удар росії по житловому будинку у Дніпрі.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський поділився черговою добіркою фото українських захисників. Гарант наголосив, що підтримка країни наближує мир.

Додамо, Володимир Зеленський розповів про успіхи української дипломатії щодо постачання зброї для потреб ЗСУ та майбутнього членства ЄС в Україні. Він розповів, які конкретно країни готові надати більше боєприпасів та артилерії.

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