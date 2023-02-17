До Києва приїхав прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте

Марк Рютте відвідав Стіну пам’яті в українській столиці

У Києві знову перебуває з візитом прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Він зустрінеться із Президентом Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Про це повідомляє нідерландське видання NOS.

Черговий візит Рютте

До Києва прибув голова нідерландського уряду Марк Рютте.

Попередній раз він приїздив до столиці воюючої України у липні 2022 року.

Сьогодні вранці Рютте побував біля Стіни пам’яті, де вшанував пам’ять загиблих українців.

З ким зустрінеться нідерландський прем’єр

Сьогодні ж, 17 лютого, Марк Рютте матиме зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським.

Після цих переговорів із главою Української держави нідерландський гість разом із міністром зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів Шрайнемахером зустрінуться із прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Крім того, нідерландська делегація відвідає один із пошкоджений російськими ракетами енергетичний об’єкт у столичному регіоні.

Нагадаємо, 16 січня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, перед візитом до США, провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. Лідери обговорили ракетний удар росії по житловому будинку у Дніпрі.

Фото: NOS