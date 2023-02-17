Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте

Президент Украины уже опубликовал видео со встречи

Сегодня, 17 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов. Марк Рютте находится в Киеве с визитом.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

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"Нидерланды являются одним из лидеров в военной, финансовой, гуманитарной сфере и юридической помощи нашему государству. Все украинцы всегда будут благодарны за эту поддержку и никогда не забудут о ней", — подчеркнул Президент Украины.

Зеленский уже опубликовал видео со встречи.

Напомним, 16 января премьер-министр Нидерландов Марк Рютте перед визитом в США провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры обсудили ракетный удар россии по жилому дому в Днепре.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский поделился очередной подборкой фотографий украинских защитников. Гарант подчеркнул, что поддержка страны приближает мир.

Добавим, Владимир Зеленский рассказал об успехах украинской дипломатии по поставке оружия для нужд ВСУ и будущего членства ЕС в Украине. Он рассказал, какие именно страны готовы предоставить больше боеприпасов и артиллерии.