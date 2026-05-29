Податки на посилки та OLX в Україні неминучі через вимоги ЄС

Вантажне відділення посилок. Фото: УНІАН

Ратифікація нової міжнародної угоди з Європейським Союзом юридично зобов'язала Україну переглянути правила для малого бізнесу та запровадити додаткові податки. За словами народного депутата від "Слуги народу" Сергія Демченка, посилення податкового тиску, зокрема поява податків на посилки та онлайн-платформи, тепер є лише питанням часу.

Таку заяву він зробив в ефірі програми "Ранок.LIVE".

Уникнути оподаткування посилок в Україні не вдасться нікому

Голосування за ратифікацію міжнародної угоди з Євросоюзом наклало на українську державу жорсткі зобов'язання, які безпосередньо вплинуть на фінансове становище платників. Документ повністю заблокував можливість відмовитися від майбутнього підвищення податків.

"Тепер, якщо серед низки зобов'язань йдеться про так званий в народі як його називають податок на посилки, податок на OLX, то фактично рішенням про ратифікацію ми зобов'язали себе таки ухвалити ось ці законопроєкти про ці податки на посилки на OLX. Питання тільки в часі. Крок назад ми вже робити не можемо. Якщо слідувати закону, то так. Це закон. Те, що ми прийняли, це не просто якийсь документ ми погодили. Це ми прийняли закон. Він набув статусу закону. Після ратифікації ця угода для нас це статус закону. А закони повинні виконувати всі громадяни України", — пояснив нардеп.

Документ також передбачає масштабне реформування системи спрощеного оподаткування, що зачепить інтереси приватних підприємців та представників малого бізнесу. Сергій Демченко визнав, що майбутній перегляд правил єдиного податку матиме негативні наслідки для гаманців українців.

Парламентар також прокоментував саму процедуру ухвалення цього рішення, погодившись із критикою своєї колежанки щодо поспішності голосування. За його словами, підтримання такого законопроєкту напередодні було суперечливим кроком для тих обранців, які публічно виступають проти зростання податків. Політик додав, що відтермінування ратифікації не спровокувало б жодної кризи, а дало б змогу скоригувати умови на користь громадян.

"І я думаю, що я погоджуся з колежанкою, яка сказала тільки що, що обманювати себе, голосувати за відповідний законопроєкт вчора було, якщо ти не плануєш голосувати за збільшення податкового навантаження в Україні. Це і правильно, і чесно стосовно себе і до своїх виборців. І, на мою думку, якщо вчора було б не проголосовано, нічого критичного не сталося, ми проголосували в тому вигляді, в який ми могли б його змінити наступного тижня, і сьогодні ми могли б це питання розглянути", — підсумував нардеп.

Новини.LIVE писав раніше, 26 травня, що у Верховній Раді провалили голосування законопроєкт, яким мали внести зміни до Митного кодексу щодо оподаткування посилок. Йдеться про скасування пільгового порогу на посилки до 150 євро.

Згідно законопроєкту відтак для більшості міжнародних посилок, зокрема із AliExpress та Temu, можуть запровадити податок на додану вартість, через що покупки для українців подорожчають. Також покупцям варто врахувати, що ПДВ, імовірно, доведеться оплачувати ще до отримання товару. Як пояснила Ніна Южаніна, податок планують нараховувати на всі закордонні товари незалежно від їхньої ціни, тобто оподаткування діятиме вже з першої гривні вартості. Наразі ПДВ сплачують лише за міжнародні відправлення дорожчі за 150 євро. Якщо маркетплейс зареєстрований в українських митних органах, податок до бюджету перераховуватиме сама платформа. У разі відсутності такої реєстрації сплачувати ПДВ покупцям доведеться самостійно ще до отримання посилки.