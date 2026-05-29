Налоги на посылки и OLX в Украине неизбежны из-за требований ЕС

Грузовое отделение посылок.

Ратификация нового международного соглашения с Европейским Союзом юридически обязала Украину пересмотреть правила для малого бизнеса и ввести дополнительные налоги. По словам народного депутата от "Слуги народа" Сергея Демченко, усиление налогового давления, в частности появление налогов на посылки и онлайн-платформы, теперь является лишь вопросом времени.

Такое заявление он сделал в эфире программы "Ранок.LIVE".

Избежать налогообложения посылок в Украине не удастся никому

Голосование за ратификацию международного соглашения с Евросоюзом наложило на украинское государство жесткие обязательства, которые непосредственно повлияют на финансовое положение плательщиков. Документ полностью заблокировал возможность отказаться от будущего повышения налогов.

"Теперь, если среди ряда обязательств речь идет о так называемом в народе как его называют налоге на посылки, налоге на OLX, то фактически решением о ратификации мы обязали себя таки принять вот эти законопроекты об этих налогах на посылки на OLX. Вопрос только во времени. Шаг назад мы уже делать не можем. Если следовать закону, то да. Это закон. То, что мы приняли, это не просто какой-то документ мы согласовали. Это мы приняли закон. Он приобрел статус закона. После ратификации это соглашение для нас это статус закона. А законы должны выполнять все граждане Украины", — пояснил нардеп.

Документ также предусматривает масштабное реформирование системы упрощенного налогообложения, что затронет интересы частных предпринимателей и представителей малого бизнеса. Сергей Демченко признал, что будущий пересмотр правил единого налога будет иметь негативные последствия для кошельков украинцев.

Парламентарий также прокомментировал саму процедуру принятия этого решения, согласившись с критикой своей коллеги о поспешности голосования. По его словам, поддержание такого законопроекта накануне было противоречивым шагом для тех избранников, которые публично выступают против роста налогов. Политик добавил, что отсрочка ратификации не спровоцировала бы никакого кризиса, а позволила бы скорректировать условия в пользу граждан.

"И я думаю, что я соглашусь с коллегой, которая сказала только что, что обманывать себя, голосовать за соответствующий законопроект вчера было, если ты не планируешь голосовать за увеличение налоговой нагрузки в Украине. Это и правильно, и честно по отношению к себе и к своим избирателям. И, по моему мнению, если вчера было бы не проголосовано, ничего критического не произошло, мы проголосовали в том виде, в который мы могли бы его изменить на следующей неделе, и сегодня мы могли бы этот вопрос рассмотреть",- подытожил нардеп.

Новини.LIVE писал ранее, 26 мая, что в Верховной Раде провалили голосование законопроект, которым должны были внести изменения в Таможенный кодекс относительно налогообложения посылок. Речь идет об отмене льготного порога на посылки до 150 евро.

Согласно законопроекту, поэтому для большинства международных посылок, в частности с AliExpress и Temu, могут ввести налог на добавленную стоимость, из-за чего покупки для украинцев подорожают. Также покупателям следует учесть, что НДС, вероятно, придется оплачивать еще до получения товара. Как пояснила Нина Южанина, налог планируют начислять на все зарубежные товары независимо от их цены, то есть налогообложение будет действовать уже с первой гривны стоимости. Сейчас НДС платят только за международные отправления дороже 150 евро. Если маркетплейс зарегистрирован в украинских таможенных органах, налог в бюджет будет перечислять сама платформа. В случае отсутствия такой регистрации платить НДС покупателям придется самостоятельно еще до получения посылки.