Головна Політика У Раді з’явився проєкт постанови про звільнення Клименка

У Раді з’явився проєкт постанови про звільнення Клименка

Дата публікації: 21 квітня 2026 19:46
У Раді з’явився проєкт постанови про звільнення Клименка
Глава МВС Ігор Клименко. Фото: УНІАН

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Документ передано на розгляд керівництва. Текст документа поки відсутній.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

проєкт постанови
Проєкт постанови на сайті Ради. Фото: скриншот

Ініціаторами звільнення Клименка виступили троє нардепів

Ініціаторами постанови є нардепи Юлія Яцик, Сергій Рудик та Микола Галушко.

Далі документ має розглянути комітет Ради. Після цього його винесуть у зал для голосування.

Зазначимо, що термін розгляду проєктів у парламенті не є фіксованим. Лише розгляд у комітеті може займати кілька тижнів.

Як писали Новини.LIVE, нардепи також можуть ініціювати відставку очільника Нацполіції Івана Вигівського. Нардепка Яцик заявила, що Україні потрібне повне перезавантаження правоохоронної системи. А найкраще місце для навчання поліцейських — зона бойових дій.

Теракт у Києві

Зазначимо, що причиною ініціативи звільнення Клименка став терак в Києві, який трапився 18 квітня в Голосіївському районі. Тоді 58-річний чоловік відкрив вогонь та вбив на вулиці кількох людей. Також він захопив заручників у супермаркеті. 

Після цього з’явилося відео, на якому видно, як двоє патрульних втекли одразу після того, як пролунали перші постріли та залишили цивільних. Очільник патрульної поліції Євген Жуков подав у відставку та вже отримав нову посаду.

У вівторок, 21 квітня, суд обрав запобіжних правоохоронцям, які під час пострілів покинули місце події. Михайло Дробницький та Ганна Дудіна перебуватимуть під вартою до 18 червня. Альтернативою є застава у розмірі 266 тисяч гривень.

Верховна Рада кадрові зміни Ігор Клименко
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
