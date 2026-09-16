Рада ухвалила закон про покарання за електронне шахрайство

Депутати в сесійній залі. Фото: пресслужба Ради

У середу, 16 вересня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №10190, який передбачає запровадження кримінальної відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство. Йдеться про незаконне збирання, зберігання, обробку та використання персональних і банківських даних для заволодіння чужими коштами або майном.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

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Шахрайським "кол-центрам" загрожує кримінальна відповідальність

Документ передбачає доповнення Кримінального кодексу України новою статтею 190¹ "Електронно-комунікаційне шахрайство". Вона стосуватиметься, зокрема, незаконного використання персональних даних, банківської таємниці, реквізитів платіжних карток і кодів авторизації із застосуванням електронних комунікацій.

Крім того, Кримінальний кодекс пропонують доповнити статтями 255⁴ та 255⁵. Вони встановлюватимуть відповідальність за створення й керівництво електронно-комунікаційною шахрайською організацією, участь у ній, а також залучення інших осіб до такої діяльності.

Законопроєкт спрямований на протидію системним шахрайським схемам, зокрема діяльності фішингових мереж, фінансових пірамід і шахрайських кол-центрів. За задумом авторів, нові норми мають допомогти правоохоронцям притягати до відповідальності осіб, які використовують електронні комунікації для незаконного заволодіння коштами громадян.

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Як писали Новини.LIVE, вчора, 15 вересня, парламент підтримав штрафи, якими каратимуть "дропів" шахрайських кол-центрів. Окрім штрафів передбачається покарання до восьми років в’язниці.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Зеленський закликав Верховну Раду підтримати сім законопроєктів, які парламент має розглянути цього тижня. За словами президента, позитивні голосування необхідні для залучення мільярдів доларів міжнародної допомоги та покриття дефіциту державного бюджету. Він зазначив, що частина рішень може бути складною або непопулярною, однак пов’язана з фінансуванням оборони та забезпеченням стійкості України.