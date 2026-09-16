Рада підтримала скасування пільги на посилки до 150 євро з-за кордону

Нардепи в залі парламенту. Фото: пресслужба Ради

У середу, 16 вересня, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який передбачає нові правила оподаткування товарів, придбаних українцями на іноземних онлайн-платформах. Документ пропонує запровадити особливий порядок сплати ПДВ для дистанційного продажу не підакцизних товарів вартістю до 150 євро. Водночас для безоплатних приватних відправлень вартістю до 45 євро планують зберегти звільнення від ПДВ за визначених умов.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

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Рада скасувала пільги на посилки з-за кордону

Законопроєкт передбачає, що під час дистанційного продажу товарів з-за кордону вартістю до 150 євро ПДВ становитиме 20% від їхньої фактурної вартості.

Сплачувати та адмініструвати податок мають підприємства електронного інтерфейсу — зокрема онлайн-платформи та маркетплейси, через які покупець укладає угоду з продавцем.

Якщо така платформа є нерезидентом України, вона повинна буде визначити українського посередника, відповідального за виконання податкових зобов'язань.

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Усі зібрані від ПДВ на посилки гроші будуть спрямовані до спеціального фонду Держбюджету виключно на потреби ЗСУ та фінансування оборони.

Для маркетплейсів запроваджується спрощений облік — вони подаватимуть один спеціальний щомісячний звіт замість звичайних податкових накладних та стандартних декларацій з ПДВ.

Що буде з посилками до 45 євро

Окремі правила пропонують встановити для приватних відправлень. Безоплатні посилки від однієї фізичної особи іншій вартістю до 45 євро можуть залишитися звільненими від ПДВ.

Однак для цього вони мають бути некомерційними, надсилатися час від часу та призначатися для особистого або сімейного використання.

Також законопроєкт передбачає зміни до Митного кодексу та інших нормативних актів, пов'язані з адмініструванням таких операцій.

Нові правила почнуть діяти з 1 липня 2027 року.

Як писали Новини.LIVE, Верховна Рада не підтримала законопроєкт, який передбачав нові штрафи для водіїв. Документ пропонував посилити відповідальність за порушення правил дорожнього руху такими учасниками. Для ухвалення рішення парламенту не вистачило необхідної кількості голосів.

Також Рада остаточно ухвалила закон, який посилює кримінальну відповідальність за електронно-комунікаційне шахрайство. Документ передбачає окремі норми щодо діяльності шахрайських кол-центрів та організованих схем із використанням електронних засобів зв’язку. Закон має посилити можливості притягнення до відповідальності осіб, які використовують такі технології для заволодіння чужим майном.