Гончаренка можуть позбавити місця в делегації ПАРЄ

Народний депутат України Олексій Гончаренко. Фото: facebook.com/alexeygoncharenko

Олексія Гончаренка можуть виключити зі складу делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) після втрати ним членства у фракції. Міжнародні делегації Верховної Ради формуються за квотним принципом фракцій. Тепер питання подальшої участі нардепа в делегації мають розглянути регламентний комітет і голова Верховної Ради.

Про це народний депутат Юрій Камельчук заявив в ефірі Вечір.LIVE, відповідаючи на запитання, чи буде Верховна Рада порушувати питання членства Олексія Гончаренка в Парламентській асамблеї Ради Європи, чи це має зробити його фракція.

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Гончаренко може втрати місце в ПАРЄ

Юрій Камельчук зазначив, що фракція "Європейська Солідарність" вже висловила свою позицію, виключивши Олексія Гончаренка зі свого складу.

За його словами, оскільки всі делегації формуються за квотою фракцій, це виключення може стати для нардепа підставою для втрати місця в делегації ПАРЄ.

"Річ у тім, що фракція, якщо його виключила зі свого складу, вже висловилася, і усі делегації формуються за квотою фракцій. Тому далі питання за регламентним комітетом і головою Верховної Ради, як цей процес буде тривати далі, тому що фактично це виключення для нього є загрозою, як виключення з делегації", — пояснив Камельчук.

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Новини.LIVE інформували, що 5 жовтня фракція "Європейська Солідарність" виключила Олексія Гончаренка зі свого складу. У партії заявили, що його позиції щодо завершення війни та майбутньої архітектури безпеки України розійшлися з позицією політсили.

Новини.LIVE також писали, що у центральних органах виконавчої влади планують скоротити понад 4 тисячі вакантних посад. Також мають зменшити кількість заступників міністрів та керівників інших центральних органів влади. Уряд паралельно проводить функціональну діагностику держапарату та готує зміни у системі навчання.