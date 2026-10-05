Гончаренка виключили з фракції ЄС: причина

Народний депутат України, член фракції партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. Фото: facebook.com/alexeygoncharenko

Фракція "Європейська Солідарність" ухвалила рішення припинити спільний політичний шлях з Олексієм Гончаренком через ідеологічні розбіжності. У заяві зазначили, що публічні позиції політика щодо завершення війни та майбутньої архітектури безпеки України розійшлися з позицією партії та її ідеологічними засадами. Водночас у "Європейській Солідарності" наголосили, що це рішення не перекреслює років спільної роботи.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву фракції "Європейська Солідарність" у понеділок, 5 жовтня.

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Чому Гончаренка виключили з фракції "ЄС"

У "Європейській Солідарності" наголосили, що партія є демократичною політичною силою, у якій завжди були й залишатимуться дискусії, різні погляди та гострі суперечки. Там зазначили, що це нормально для політичної сили, яка поважає свободу слова і думки.

Водночас у партії провели принципову межу між дискусією щодо політичної тактики та розбіжностями у базових цінностях і стратегічному курсі країни.

У заяві фракція назвала такими принципами сильну українську армію, українську мову, незалежну українську церкву, членство України в Європейському Союзі та НАТО. У "Європейській Солідарності" переконані, що це фундамент української державності, який допоміг Україні вистояти у роки війни з Росією та має визначати її майбутнє.

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"Ці принципи не залежать від політичної кон’юнктури й не можуть бути предметом торгу — ані всередині України, ані тим більше на переговорах із Росією".

У "Європейській Солідарності" заявили, що публічні позиції Олексія Гончаренка щодо завершення війни та майбутньої архітектури безпеки України розійшлися з позицією партії та її ідеологічними засадами.

Пояснюючи рішення про припинення спільного політичного шляху, у фракції наголосили, що партійна єдність не може бути формальною, якщо за нею приховуються принципово різні погляди на майбутнє держави:

"Саме тому фракція "Європейська Солідарність" — ми ухвалили рішення, що тепер ми не можемо продовжувати спільний політичний шлях через ідеологічні розбіжності.

Це рішення не перекреслює років спільної роботи. Але партійна єдність не може бути формальністю, за якою приховуються принципово різні відповіді на питання про майбутнє держави".

Що заявили про переговори та завершення війни

Окремо у "Європейській Солідарності" заявили, що відповідальність за переговорну позицію України та дипломатичну стратегію сьогодні несе влада, яка має монобільшість і всю повноту повноважень.

У фракції зазначили, що широка суспільна дискусія, яку викликали пропозиції Олексія Гончаренка, продемонструвала необхідність для влади почати чесну розмову із суспільством про реалістичний шлях до припинення вогню та справедливого миру.

"Водночас відповідальність за переговорну позицію України і дипломатичну стратегію сьогодні несе влада, яка має монобільшість і всю повноту повноважень. І широка суспільна дискусія, яку викликали пропозиції Олексія Гончаренка, продемонструвала очевидне: влада має нарешті почати чесну розмову із суспільством про те, як вона бачить реалістичний шлях до припинення вогню і справедливого миру. "Плани стійкості" та "декларації потужності" відповідей на ці питання більше не дають", — йдеться у заяві "ЄС".

У партії також наголосили на необхідності обговорення шляхів завершення війни, досягнення справедливого миру, отримання дієвих гарантій безпеки та недопущення нової російської агресії:

"Україні потрібна велика і складна розмова про те, як завершити війну, досягти справедливого миру, отримати дієві гарантії безпеки та не допустити нової російської агресії. І суспільство має право знати не лише те, чого ми всі прагнемо, а і якою є реалістична стратегія досягнення цієї мети".

У "Європейській Солідарності" заявили про готовність до такої дискусії, однак підкреслили, що їхня вихідна позиція залишається незмінною:

"Ми готові до цієї дискусії. Але наша вихідна позиція незмінна: мир не може оплачуватися відмовою від того, заради чого і завдяки чому Україна вистояла у цій війні.

Компроміси можуть бути частиною шляху до завершення війни. Але незалежність України, її європейське майбутнє, питання національної ідентичності та право самій визначати систему власної безпеки — не предмет компромісу".

Що заявили про єдність команди "ЄС"

У фракції також наголосили, що для них важлива єдність команди, яка базується на спільних цінностях і принципах.

"Для нас важлива єдність команди, яка базується на спільних цінностях і принципах. Команда "ЄС" це не лише фракція, а десятки тисяч партійців, найавторитетнішими з яких є наші колеги, що сьогодні в лавах ЗСУ і чия думка і позиція щодо захисту країни є для нас принциповою", — зазначили у фракції.

Скриншот заяви "ЄС"/Facebook

Що передувало

4 жовтня Олексій Гончаренко опублікував колонку, у якій виклав своє бачення можливого завершення війни та майбутньої системи безпеки України.

Напередодні він також публічно заявляв про необхідність домовлятися з Росією та пропонував рухатися до завершення війни через окремі домовленості, зокрема щодо припинення далекобійних ударів і розблокування Чорного моря.

У своїй колонці депутат також запропонував обговорювати нейтральний статус України та низку інших питань, пов’язаних із завершенням війни.

Новини.LIVE писали, що Олексій Гончаренко заявив, що у Верховній Раді немає законопроєкту про примусову мобілізацію жінок. Нардеп наголосив, що виступає категорично проти примусової мобілізації та вважає, що служба має бути добровільним вибором. За його словами, такі розмови є шкідливими для України на тлі демографічної кризи.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Олексій Гончаренко заявив, що наразі не бачить безпечного механізму проведення виборів в Україні під час війни. Серед проблем він назвав безпеку виборчих дільниць, голосування військових, українців за кордоном і жителів прифронтових територій. На його думку, спочатку має завершитися війна, а вже після цього Україна повинна перейти до виборів.