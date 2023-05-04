Голова нідерландської партії відмовилася прийти на виступ Зеленського через "невдалу" дату

Очільниця нідерландської партії BoerBurgerBeweging (BBB) Каролін ван дер Плас. Фото: bnr.nl

Очільниця нідерландської партії BoerBurgerBeweging (BBB) Каролін ван дер Плас відмовилася прийти на виступ Президента України Володимира Зеленського у парламенті. Своє рішення вона обґрунтувала тим, що він обрав "невдалу дату" візиту.

Про це Каролін ван дер Плас написала в Twitter.

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"4 травня… один день на рік, коли ми згадуємо НАШИХ жертв війни. Один день. ЦЕ має бути у центрі уваги 4 травня! Не Зеленський. Я думаю, що це дуже недоречно, що цей візит має бути зроблений ЗАРАЗ", — написала Каролін ван дер Плас.

Вона додала, що раніше цього тижня повідомила голові палати, що не буде присутня на виступі Президента України.

4 mei… 1 dag p/j dat we ONZE oorlogsslachtoffers herdenken. 1 dag. DAT moet op #4mei centraal staan! Niet Zelensky. Dat dit bezoek juist NU moet, vind ik heel misplaatst. Heb Kamervoorzitter eerder deze week dan ook laten weten dat ik niet bij ontmoeting met Zelensky zal zijn pic.twitter.com/jdNQqeMBct — Caroline van der Plas (@lientje1967) May 3, 2023

Сьогодні, 4 травня, у Нідерландах вшановують пам’ять цивільних осіб і солдатів, які загинули в країні та в інших місцях світу під час Другої світової війни та інших військових операцій.

Нагадаємо, сьогодні, 4 травня, Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Нідерландів. Незабаром він виступить з промовою.

Також ми писали, що Зеленський виступить із промовою "Немає миру без справедливості" в Гаазі, а також відвідає Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який розслідує злочини, скоєні на війні в Україні.

Додамо, канцлер Німеччини запросив Президента України Володимира Зеленського до своєї країни. Втім, Офіс Президента може скасувати поїздку після того, як були розкриті подробиці візиту.