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Голова нідерландської партії відмовилася прийти на виступ Зеленського через "невдалу" дату

4 травня 2023 11:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Голова нідерландської партії відмовилася прийти на виступ Зеленського через "невдалу" дату
Очільниця нідерландської партії BoerBurgerBeweging (BBB) Каролін ван дер Плас. Фото: bnr.nl
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Очільниця нідерландської партії BoerBurgerBeweging (BBB) Каролін ван дер Плас відмовилася прийти на виступ Президента України Володимира Зеленського у парламенті. Своє рішення вона обґрунтувала тим, що він обрав "невдалу дату" візиту.

Про це Каролін ван дер Плас написала в Twitter.

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"4 травня… один день на рік, коли ми згадуємо НАШИХ жертв війни. Один день. ЦЕ має бути у центрі уваги 4 травня! Не Зеленський. Я думаю, що це дуже недоречно, що цей візит має бути зроблений ЗАРАЗ", — написала Каролін ван дер Плас.

Вона додала, що раніше цього тижня повідомила голові палати, що не буде присутня на виступі Президента України.

Сьогодні, 4 травня, у Нідерландах вшановують пам’ять цивільних осіб і солдатів, які загинули в країні та в інших місцях світу під час Другої світової війни та інших військових операцій.

Нагадаємо, сьогодні, 4 травня, Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Нідерландів. Незабаром він виступить з промовою.

Також ми писали, що Зеленський виступить із промовою "Немає миру без справедливості" в Гаазі, а також відвідає Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який розслідує злочини, скоєні на війні в Україні.

Додамо, канцлер Німеччини запросив Президента України Володимира Зеленського до своєї країни. Втім, Офіс Президента може скасувати поїздку після того, як були розкриті подробиці візиту.

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