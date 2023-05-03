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Візит Зеленського до Німеччини може бути скасовано

3 травня 2023 19:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Візит Зеленського до Німеччини може бути скасовано
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Канцлер Німеччини запросив Президента України Володимира Зеленського до своєї країни. Втім, адміністрація Президента може скасувати поїздку після того, як були розкриті подробиці візиту.

Про це пише Tagepages.

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Візит Зеленського до Німеччини

Планується, що Президент України Володимир Зеленський прибуде до Берліна на спеціальному рейсі та приземлиться у військовій частині аеропорту BER. Згідно з заявою прессекретаря поліції, у зв'язку з цим у районі Потсдамської площі, де розташований готель "Рітц-Карлтон", буде посилено заходи безпеки.

Після прибуття Зеленський офіційно зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, який прийме його з військовими почестями. Потім до порядку денного заплановано пресконференцію та переговори з Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

У другій половині дня Зеленський вирушить гелікоптером в Аахен, де йому буде вручено премію Карла Великого.

Враховуючи важливість та значущість візиту, заходи безпеки будуть посилені на максимальний рівень у районі Потсдамської площі та інших ділянках маршруту руху Зеленського. Поліція та інші служби безпеки працюватимуть у режимі підвищеної готовності, щоб забезпечити безпеку президента та всіх учасників заходу.

"Наразі розглядається питання про відміну візиту Зеленського. "Безвідповідальна" дія може "поставити під сумнів можливий візит президента України", — йдеться в повідомленні.

Це може бути перший візит Зеленського до Німеччини після початку війни. Востаннє він був у Берліні у лютому 2022 року.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що незабаром розпочнуться наступальні дії. Вже після цього є надія, що західні партнери нададуть літаки.

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