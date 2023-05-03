Візит Зеленського до Німеччини може бути скасовано

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Канцлер Німеччини запросив Президента України Володимира Зеленського до своєї країни. Втім, адміністрація Президента може скасувати поїздку після того, як були розкриті подробиці візиту.

Про це пише Tagepages.

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Візит Зеленського до Німеччини

Планується, що Президент України Володимир Зеленський прибуде до Берліна на спеціальному рейсі та приземлиться у військовій частині аеропорту BER. Згідно з заявою прессекретаря поліції, у зв'язку з цим у районі Потсдамської площі, де розташований готель "Рітц-Карлтон", буде посилено заходи безпеки.

Після прибуття Зеленський офіційно зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, який прийме його з військовими почестями. Потім до порядку денного заплановано пресконференцію та переговори з Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

У другій половині дня Зеленський вирушить гелікоптером в Аахен, де йому буде вручено премію Карла Великого.

Враховуючи важливість та значущість візиту, заходи безпеки будуть посилені на максимальний рівень у районі Потсдамської площі та інших ділянках маршруту руху Зеленського. Поліція та інші служби безпеки працюватимуть у режимі підвищеної готовності, щоб забезпечити безпеку президента та всіх учасників заходу.

"Наразі розглядається питання про відміну візиту Зеленського. "Безвідповідальна" дія може "поставити під сумнів можливий візит президента України", — йдеться в повідомленні.

Це може бути перший візит Зеленського до Німеччини після початку війни. Востаннє він був у Берліні у лютому 2022 року.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що незабаром розпочнуться наступальні дії. Вже після цього є надія, що західні партнери нададуть літаки.