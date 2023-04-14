Пенсійній реформі Макрона бути: Конституційний суд Франції підтвердив її законність

У Франції з початку року тривали масові протести проти пенсійної реформи. Фото: Reuters

Конституційна рада Франції підтвердила законність пенсійної реформи в країні. Вона, серед іншого, передбачає підвищення пенсійного віку до 64 років.

Про це повідомляє видання Le Monde.

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Передбачається, що пенсійна реформа буде запроваджена з 1 вересня цього року. Однак профспілки та опозиція попередили, що не відступлять і надалі виступатимуть проти реформи.

Лідерка ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен написала у Twitter, що "доля пенсійної реформи ще не вирішена, і останнє слово скаже народ".

Si la décision du Conseil constitutionnel clôt la séquence institutionnelle, le sort politique de la réforme des retraites n’est pas scellé. Le peuple ayant toujours le dernier mot, il lui appartiendra de préparer l’alternance qui reviendra sur cette réforme inutile et injuste. — Marine Le Pen (@MLP_officiel) April 14, 2023

Пенсійна реформа від Макрона

Пенсійна реформа — одна з головних передвиборчих обіцянок Макрона під час його першої президентської кампанії у 2017 році. Реформу називав "життєво важливою" в контексті забезпечення життєздатності пенсійної системи у Франції.

У квітні 2022 року Макрона переобрали на другий президентський термін і уряд вирішив втілити в життя його передвиборчі обіцянки.

Прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн анонсувала підвищення пенсійного віку для французів. Основні положення реформи охоплюють підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років до 2030 року.

Також хочуть збільшити мінімальний термін внесків працівника до пенсійного фонду до 43 років. При цьому в уряді обіцяли збільшити рівень мінімальної пенсії для французів до 1200 євро на місяць.

У Міністерстві праці очікують, що реалізація реформи допоможе системі вийти на новий рівень. Зараз для французького бюджету вона вважається збитковою.

Нагадаємо, днями Україну вперше відвідав начальник Об'єднаного штабу Збройних сил Франції генерал Тьєрі Бюркар. Він провів переговори з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.