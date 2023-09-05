Эрдоган назвал условия России в обмен на продление "зерновой сделки"
В ближайшем будущем должны быть изменения по вопросу "зерновой сделки". По словам Эрдогана, Турция активно сотрудничает с ООН, чтобы инициатива была восстановлена.
Об этом президент Турции заявил в комментарии журналистам, пишет Анадолу.
Что сказал Эрдоган
Турецкий лидер надеется, что будут достигнуты в ближайшее время "хорошие результаты", которые помогут возобновить "зерновое соглашение". По его словам, они "оправдают ожидания".
"Россия имеет два особых запроса. Один — это подключение Российского сельскохозяйственного банка к системе SWIFT, а второй — страхование судов, используемых в перевозках", — объяснил политик.
Сотрудничество с ООН
Он добавил, что его страна сотрудничает с ООН, чтобы возродить "зерновое соглашение" и добавил, что обсудит этот вопрос с генсеком Антониу Гутерришем в Нью-Йорке.
"Гутерриш предложил не прямой SWIFT, как того хотели россияне, а промежуточный механизм, который возник бы в результате транзакции SWIFT", — отметил Эрдоган.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил нежелание РФ возобновлять "зерновое соглашение", пока не будут выполнены все условия России.