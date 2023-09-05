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Эрдоган назвал условия России в обмен на продление "зерновой сделки"

5 сентября 2023 15:06
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Эрдоган назвал условия России в обмен на продление "зерновой сделки"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: пресс-служба президента РФ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В ближайшем будущем должны быть изменения по вопросу "зерновой сделки". По словам Эрдогана, Турция активно сотрудничает с ООН, чтобы инициатива была восстановлена.

Об этом президент Турции заявил в комментарии журналистам, пишет Анадолу.

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Турецкий лидер надеется, что будут достигнуты в ближайшее время "хорошие результаты", которые помогут возобновить "зерновое соглашение". По его словам, они "оправдают ожидания".

"Россия имеет два особых запроса. Один — это подключение Российского сельскохозяйственного банка к системе SWIFT, а второй — страхование судов, используемых в перевозках", — объяснил политик.

Сотрудничество с ООН

Он добавил, что его страна сотрудничает с ООН, чтобы возродить "зерновое соглашение" и добавил, что обсудит этот вопрос с генсеком Антониу Гутерришем в Нью-Йорке.

"Гутерриш предложил не прямой SWIFT, как того хотели россияне, а промежуточный механизм, который возник бы в результате транзакции SWIFT", — отметил Эрдоган.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил нежелание РФ возобновлять "зерновое соглашение", пока не будут выполнены все условия России.

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