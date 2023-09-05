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Підсумки візиту Ердогана до Путіна: ефір Новини.LIVE

5 вересня 2023 08:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Підсумки візиту Ердогана до Путіна: ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Кандидат політичних наук Олексій Буряченко та політичний консультант Дмитро Васильєв стали гостями ранкового ефіру Новини.LIVE. Вони обговорять підсумки візиту президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана до російського диктатора Володимира Путіна.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Ефір Новини.LIVE

Буряченко та Васильєв також обговорять нові правила мобілізації, екстрадицію ухилянтів та багато іншого.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом підтвердив небажання РФ відновлювати "зернову угоду", доки не будуть виконані всі умови Росії.

Також ми писали, що Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 15 листопада 2023 року. Тому отримати повістки можуть усі військовозобов'язані громадяни України віком від 18 до 60 років, але є нюанси.

Додамо, Польща почала екстрадицію українців, які допомагали ухилянтам покинути країну після початку повномасштабного вторгнення. Проте для того, щоб їх повернути, Україна має видати міжнародний ордер на арешт кожного з них.

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