Тіла померлих хочуть використовувати для навчання медиків: у Раді пропонують нові правила

Нардепи в залі парламенту. Фото: пресслужба Ради

В Україні пропонують законодавчо врегулювати використання тіл померлих людей, їхніх частин та анатомічних матеріалів для підготовки медиків і проведення наукових досліджень. Відповідний законопроєкт має створити окремі правила передачі, зберігання та використання таких матеріалів у закладах освіти, медичних і наукових установах. Автори документа наголошують, що нині в Україні немає єдиної системи регулювання цього питання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посилання на сайт парламенту.

Тіла померлих для навчання та науки: в Україні хочуть врегулювати правила

Ініціатори законопроєкту зазначають, що практична підготовка є однією з основних складових медичної освіти. Студенти, інтерни, резиденти та слухачі мають не лише опановувати теоретичні знання, а й отримувати достатню кількість практичних і клінічних навичок.

Окреме місце в підготовці медиків займає анатомія. На думку авторів документа, повноцінне вивчення будови людського тіла неможливе без роботи з реальними анатомічними об’єктами, які також використовуються під час наукових досліджень та розробки нових методів діагностики й лікування.

Законопроєкт передбачає створення законодавчої основи для використання тіл померлих, їхніх частин та анатомічних матеріалів виключно для освітніх і наукових цілей у сфері охорони здоров’я.

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Для цього пропонується доповнити Основи законодавства України про охорону здоров’я новою статтею 20¹, а також внести зміни до Закону України "Про поховання та похоронну справу".

Автори документа наголошують, що система має передбачати належний облік таких матеріалів, регламентувати їх передачу та використання й забезпечувати подальше поводження з тілом відповідно до встановлених правил.

При цьому окремий акцент робиться на добровільній посмертній згоді людини на використання її тіла для навчання або наукової роботи. Законодавче врегулювання має гарантувати захист прав людей, які погодилися на таке використання після смерті.

У разі ухвалення законопроєкту українські заклади освіти та науки отримають чіткі юридичні правила для роботи з анатомічними матеріалами. Це має допомогти збільшити кількість практичної підготовки майбутніх медиків та створити умови для проведення сучасних досліджень.

Як писали Новини.LIVE, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15397, який встановлює нові правила щодо облаштування та контролю за укриттями в Україні. Документ передбачає регулярні перевірки захисних споруд, нові вимоги до їхнього оснащення, розвиток мобільних укриттів та цифровий моніторинг. Також планується обов’язково враховувати заходи цивільного захисту під час проєктування окремих нових об’єктів.

Також парламент дозволив використовувати транспорт, отриманий Україною як гуманітарну допомогу, для пасажирських перевезень у період воєнного стану. Йдеться, зокрема, про міжміські та приміські маршрути загального користування, а також перевезення пільгових категорій громадян. Закон має усунути законодавчі неузгодженості та розширити можливості комунальних перевізників застосовувати гуманітарні автобуси.