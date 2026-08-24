Батькам немовлят хочуть надати відстрочку від призову: законопроєкт

Нардепи в залі парламенту. Фото: пресслужба Ради

Іванна Чайка редактор політичних новин

В Україні можуть надати військовозобов’язаним чоловікам відстрочку від призову під час мобілізації строком на один рік після народження дитини. Відповідні зміни Верховній Раді пропонують внести до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Ініціатива має дати батькам можливість доглядати за дитиною та підтримувати сім’ю протягом першого року її життя.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

Відстрочка для молодих батьків: що пропонує законопроєкт

Законопроєкт пропонує доповнити перелік підстав для відстрочки від призову під час мобілізації. Право на неї хочуть надати військовозобов’язаним, які мають дитину віком до одного року.

Таким чином, чоловік зможе отримати відстрочку з дня народження дитини. Вона діятиме до моменту, коли дитині виповниться один рік.

У пояснювальній записці зазначається, що перший рік життя дитини потребує постійного догляду, медичного спостереження та належного забезпечення. Водночас мати після пологів може потребувати фізичної, психологічної та матеріальної підтримки.

Нова норма має забезпечити можливість батькові брати участь у догляді та вихованні новонародженої дитини. Також очікується, що такі зміни сприятимуть підтримці сімей, стимулюванню народжуваності та подоланню демографічної кризи.

Як писали Новини.LIVE, у Верховній Раді пропонують надати одному з батьків відстрочку від мобілізації, якщо другий постійно проживає за кордоном або перебуває там щонайменше 90 днів протягом року. Також законопроєкт №15494 передбачає розширення права на відстрочку для людей, чиї близькі загинули або зникли безвісти через російську агресію за інших обставин, зокрема під час волонтерської діяльності чи внаслідок обстрілів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що уряд визначив реформу ТЦК одним із пріоритетних напрямів, а реалізовувати відповідну стратегію має Міністерство оборони. За словами Олени Шуляк, зміни передбачають цифровізацію роботи центрів і поступове зміщення акценту з примусового направлення на службу на розвиток рекрутингу.