Народні депутати Железняк та Коваль одружилися — шлюб зареєстрував Малюська

Зустріли кохання у Верховній Раді: нардепи Железняк та Коваль одружилися
Сьогодні у столиці одружилися народні депутати Ярослав Железняк та Ольга Коваль. Оформив розпис міністр юстиції Денис Малюська.
Про це Железняк розповів у своєму Facebook.
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Кохання у Верховній Раді
Народні обранці одружилися у перший день весни — 1 березня. Ярослав Железняк та Ольга Коваль символічно були одягнуті у вишиванки.
"Виявляється, у Раді можна зустріти не тільки друзів та опонентів, а й справжню любов. У перший день весни цей вусатий дядько сказав, що тепер на одну родину в Україні стало більше", — написав Железняк.
Відомо, що молодят розписав міністр юстиції України Денис Малюська.
Нагадаємо, раніше ми писали, що тепер українці можуть подати заяву про шлюб лише в один клік — через застосунок "Дія".
Зазначається, що весь процес триває менш як 15 хвилин, а скористатися послугою можуть громадяни України, старші 18 років та які мають електронний підпис.
Окрім того, на початку лютого у "Дії" оновили список сервісів. У мобільному застосунку та на порталі державних послуг тепер доступні п'ять нових сервісів. Всі вони стосуються усиновлення дітей.