Народні депутати Железняк та Коваль одружилися — шлюб зареєстрував Малюська

Шлюб зареєстрував міністр юстиції Малюська

Сьогодні у столиці одружилися народні депутати Ярослав Железняк та Ольга Коваль. Оформив розпис міністр юстиції Денис Малюська.

Про це Железняк розповів у своєму Facebook.

Кохання у Верховній Раді

Народні обранці одружилися у перший день весни — 1 березня. Ярослав Железняк та Ольга Коваль символічно були одягнуті у вишиванки.

"Виявляється, у Раді можна зустріти не тільки друзів та опонентів, а й справжню любов. У перший день весни цей вусатий дядько сказав, що тепер на одну родину в Україні стало більше", — написав Железняк.

Відомо, що молодят розписав міністр юстиції України Денис Малюська.

Нагадаємо, раніше ми писали, що тепер українці можуть подати заяву про шлюб лише в один клік — через застосунок "Дія".

Зазначається, що весь процес триває менш як 15 хвилин, а скористатися послугою можуть громадяни України, старші 18 років та які мають електронний підпис.

Окрім того, на початку лютого у "Дії" оновили список сервісів. У мобільному застосунку та на порталі державних послуг тепер доступні п'ять нових сервісів. Всі вони стосуються усиновлення дітей.