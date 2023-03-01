Народные депутаты Железняк и Коваль поженились — брак зарегистрировал Малюська

Брак зарегистрировал министр юстиции Малюська

Сегодня в столице женились народные депутаты Ярослав Железняк и Ольга Коваль. Оформил роспись министр юстиции Денис Малюська.

Об этом Железняк рассказал в своем Facebook.

Любовь в Верховной Раде

Народные избранники поженились в первый день весны — 1 марта. Ярослав Железняк и Ольга Коваль символически были одеты в вышитые сорочки.

"Оказывается, в Раде можно встретить не только друзей и оппонентов, но и настоящую любовь. В первый день весны этот усатый дядя сказал, что теперь одной семьей в Украине стало больше", — написал Железняк.

Известно, что молодоженов расписал министр юстиции Украины Денис Малюська.

Напомним, ранее мы писали, что теперь украинцы могут подать заявление о браке только в один клик — через приложение "Дія".

Отмечается, что весь процесс длится менее 15 минут, а воспользоваться услугой могут граждане Украины старше 18 лет и имеющие электронную подпись.

Кроме того, в начале февраля "Дія" обновила список сервисов. В мобильном приложении и на портале государственных услуг теперь доступно пять новых сервисов. Все они касаются усыновления детей.