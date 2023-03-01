Народные депутаты Железняк и Коваль поженились — брак зарегистрировал Малюська

Встретили любовь в Верховной Раде: нардепы Железняк и Коваль поженились
Сегодня в столице женились народные депутаты Ярослав Железняк и Ольга Коваль. Оформил роспись министр юстиции Денис Малюська.
Об этом Железняк рассказал в своем Facebook.
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Любовь в Верховной Раде
Народные избранники поженились в первый день весны — 1 марта. Ярослав Железняк и Ольга Коваль символически были одеты в вышитые сорочки.
"Оказывается, в Раде можно встретить не только друзей и оппонентов, но и настоящую любовь. В первый день весны этот усатый дядя сказал, что теперь одной семьей в Украине стало больше", — написал Железняк.
Известно, что молодоженов расписал министр юстиции Украины Денис Малюська.
Напомним, ранее мы писали, что теперь украинцы могут подать заявление о браке только в один клик — через приложение "Дія".
Отмечается, что весь процесс длится менее 15 минут, а воспользоваться услугой могут граждане Украины старше 18 лет и имеющие электронную подпись.
Кроме того, в начале февраля "Дія" обновила список сервисов. В мобильном приложении и на портале государственных услуг теперь доступно пять новых сервисов. Все они касаются усыновления детей.