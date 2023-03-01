Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow Встретили любовь в Верховной Раде: нардепы Железняк и Коваль поженились arrow

Встретили любовь в Верховной Раде: нардепы Железняк и Коваль поженились

1 марта 2023 17:53
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Народные депутаты Железняк и Коваль поженились — брак зарегистрировал Малюська
Брак зарегистрировал министр юстиции Малюська
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Сегодня в столице женились народные депутаты Ярослав Железняк и Ольга Коваль. Оформил роспись министр юстиции Денис Малюська.

Об этом Железняк рассказал в своем Facebook.

Читайте также:

Любовь в Верховной Раде

Народные избранники поженились в первый день весны — 1 марта. Ярослав Железняк и Ольга Коваль символически были одеты в вышитые сорочки.

"Оказывается, в Раде можно встретить не только друзей и оппонентов, но и настоящую любовь. В первый день весны этот усатый дядя сказал, что теперь одной семьей в Украине стало больше", — написал Железняк.

Известно, что молодоженов расписал министр юстиции Украины Денис Малюська.

Напомним, ранее мы писали, что теперь украинцы могут подать заявление о браке только в один клик — через приложение "Дія".

Отмечается, что весь процесс длится менее 15 минут, а воспользоваться услугой могут граждане Украины старше 18 лет и имеющие электронную подпись.

Кроме того, в начале февраля "Дія" обновила список сервисов. В мобильном приложении и на портале государственных услуг теперь доступно пять новых сервисов. Все они касаются усыновления детей.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з відео

18:25 Триумф или полный провал? Каким будет март 2023 года для всех знаков зодиака

18:18 Риск для всего мира: в МАГАТЭ обеспокоены обстрелами Запорожской АЭС

18:16 Авиакатастрофа в Броварах: Клименко рассказал, когда будут первые результаты расследования

Новина з відео

18:14 Оставили «селфи на память» на украденных гаджетах: девяти российским военным-мародерам сообщено о подозрении

Эксклюзив

18:00 С надеждой на скорейшее освобождение: жизнь Херсона сегодня

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

17:59 Чудом избежали трагедии: подробности обстрела Чернобыевки, от которого пострадал годовалый мальчик

17:50 "Львов — культурная столица не только в мирный период, но и во время войны": режиссер-фронтовик о театральной жизни в городе

Новина з фото

17:49 Может иметь мягкую поверхность: ученые провели необычное исследование о планете Венере

17:41 11 минут в день: ученые рассказали, как снизить риск сердечных заболеваний, рака и ранней смерти

17:31 Членство в ЕС или сотрудничество с рф: Politico рассказало о "сложном выборе" Сербии

Новина з відео

18:25 Триумф или полный провал? Каким будет март 2023 года для всех знаков зодиака

Новина з відео

18:14 Оставили «селфи на память» на украденных гаджетах: девяти российским военным-мародерам сообщено о подозрении

Эксклюзив

18:00 С надеждой на скорейшее освобождение: жизнь Херсона сегодня

Новина з відео

17:59 Чудом избежали трагедии: подробности обстрела Чернобыевки, от которого пострадал годовалый мальчик

Новина з відео

17:20 Со стороны Приднестровья возможны провокации и обстрелы — ОК "Юг"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

16:44 "В Коломне, рядом с моей дачей!": пропагандист Красовский закатил истерику из-за атаки беспилотников (ВИДЕО)

Новина з відео

15:30 Отопительный сезон 2023-2024: в Одессе может появиться мини-ТЭЦ

Новина з відео

14:37 Ситуация в море меняется достаточно динамично, — Гуменюк

Новина з відео

14:23 В Кадиевке произошел взрыв на заводе, где россияне прятали фуры с боеприпасами

Новина з відео

13:56 Много курит и гоняет на машинах: Арнольд Шварценеггер дебютирует в сериалах

Эксклюзив

18:00 С надеждой на скорейшее освобождение: жизнь Херсона сегодня

17:50 "Львов — культурная столица не только в мирный период, но и во время войны": режиссер-фронтовик о театральной жизни в городе

Эксклюзив

17:31 Белорусские партизаны повредили российский самолет, наводивший ракеты по Украине: новые подробности диверсии

15:34 Человек, который превратил путина в российского авторитета: некролог Глеба Павловского

09:49 Субкультура "ЧВК Редан": что это такое

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

07:02 От мяча в сетку до неба в клетку: ТОП-5 приговоров футболистам в истории

Эксклюзив

06:40 Цена вопроса: сможет ли экономить бюджет Украины на выплатах военным

06:20 Шесть военных уроков, усвоенных за год полномасштабного вторжения

Эксклюзив

20:28 "Россия готовит новый ракетный удар, но со временем их будет все меньше и меньше", — эксперт

19:32 "Это что, наша новая реальность?!": Канделаки, Гиркин и Марков паникуют из-за налетов беспилотников

Актуальное по теме

None 1 Март 18:09

Триумф или полный провал? Каким будет март 2023 года для всех знаков зодиака

None 1 Март 18:18

Риск для всего мира: в МАГАТЭ обеспокоены обстрелами Запорожской АЭС

None 1 Март 18:24

Авиакатастрофа в Броварах: Клименко рассказал, когда будут первые результаты расследования

None 1 Март 16:38

С надеждой на скорейшее освобождение: жизнь Херсона сегодня

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB