Міністр юстиції попросив ChatGPT написати законопроєкт щодо легалізації проституції

Міністр Малюська попросив ChatGPT написати законопроєкт щодо легалізації проституції
В Україні лише запрацював застосунок ChatGPT, як очільник Мін'юсту вирішив його перевірити. Денис Малюська попросив штучний інтелект написати законопроєкт щодо легалізації проституції.
Про це міністр розповів у своєму Facebook.
-
Новообраний президент Чехії заявив, що Захід має бути обережним у прагненні до поразки рф
-
Віце-президентка США звинуватила росію у злочинах проти людяності під час війни в Україні
-
Україна сподівається отримати запрошення до НАТО влітку, — Стефанчук
-
Шторм не завада: у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 10 російських кораблів
-
Пенсія 4,4 тис. гривень та надбавки: хто має право на таку виплату
-
Мінкульт разом з Джамалою анонсували великий проєкт про Крим: що відомо
-
У Hogwarts Legacy з'явилася українська версія сайту
-
Нічний "відстріл" окупантів: в СБУ показали, як працюють українські снайпери
-
Астрономи знайшли нову галактику, вона дуже схожа на Чумацький Шлях
-
Боротьба з тарифами: одесит подав до суду на міський виконком через тарифи на паркування
Деталі
Міністр юстиції Денис Малюська написав, що вирішив протестувати чат-бот ChatGPT, який сьогодні запрацював в Україні. Однак очільник відомства вирішив зробити це у своєрідний спосіб — він попросив штучний інтелект написати законопроєкт щодо легалізації проституції.
"Попросив ChatGPT написати законопроєкт. Написало за 30 секунд.
Підозрюю мін‘юст чекають скорочення вже з понеділка", — написав він.
Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що в Україні офіційно став доступний сервіс штучного інтелекту ChatGPT. Програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих територіях.
Як відомо, чат-бот ChatGPT розроблений американською компанією OpenAI. Раніше Україну було занесено в список країн, де ця програма була заблокована.
До слова, ChatGPT став найпопулярнішим застосунком у світі. Лише за два місяці нейромережа набрала 100 млн активних користувачів.