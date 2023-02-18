Міністр юстиції попросив ChatGPT написати законопроєкт щодо легалізації проституції

Штучний інтелект впорався з цим за 30 секунд

В Україні лише запрацював застосунок ChatGPT, як очільник Мін'юсту вирішив його перевірити. Денис Малюська попросив штучний інтелект написати законопроєкт щодо легалізації проституції.

Про це міністр розповів у своєму Facebook.

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Міністр юстиції Денис Малюська написав, що вирішив протестувати чат-бот ChatGPT, який сьогодні запрацював в Україні. Однак очільник відомства вирішив зробити це у своєрідний спосіб — він попросив штучний інтелект написати законопроєкт щодо легалізації проституції.

"Попросив ChatGPT написати законопроєкт. Написало за 30 секунд.

Підозрюю мін‘юст чекають скорочення вже з понеділка", — написав він.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що в Україні офіційно став доступний сервіс штучного інтелекту ChatGPT. Програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих територіях.

Як відомо, чат-бот ChatGPT розроблений американською компанією OpenAI. Раніше Україну було занесено в список країн, де ця програма була заблокована.

До слова, ChatGPT став найпопулярнішим застосунком у світі. Лише за два місяці нейромережа набрала 100 млн активних користувачів.