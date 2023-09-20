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Встречу Зеленского и Дуды отменили: в чем причина

20 сентября 2023 00:59
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Встречу Зеленского и Дуды отменили: в чем причина
Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Запланированная на вторник, 19 сентября, встреча президентов Украины и Польши Владимира Зеленского Анджея Дуды отменена. Они должны были встретиться во время Генассамблеи ООН в США.

Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

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Сообщается, что встречу отменили из-за смены часов заседания Генассамблеи ООН. Дуда при этом не исключил, что встреча с Зеленским состоится позже.

Президенты должны были говорить об украинском контрнаступлении, но, вероятно, из-за последних событий одной из тем также будет польское эмбарго на сельскохозяйственную продукцию из Украины.

Также заметим, что на брифинге для польских СМИ за пределами штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке президент Польши сравнил Украину с "утопленником". Объяснил, что "каждый, кто когда-то участвовал в спасении утопленника, знает, что он невероятно опасен, что он может затянуть себя на глубину".

Напомним, в США Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Это произошло на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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