Зустріч Путіна та Ердогана поки не відбудеться, — ЗМІ

Володимир Путін та Реджеп Таїп Ердоган. Фото: росЗМІ

Відкладене відвідування російського президента Володимира Путіна в Анкару може відбутися не раніше ніж у вересні. Це стало відомо завдяки коментарям турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана, який спілкувався із журналістами після поїздки до Угорщини.

Про це повідомляє Anadolu.

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За словами Ердогана, він планує обговорити з Путіним перспективи Чорноморської зернової програми під час найближчої зустрічі у вересні.

"Цього місяця у нас заплановані значні події: збори G20 в Індії та сесія Генеральної асамблеї ООН у Сполучених Штатах. Попри завантаженість, сподіваюся, нам вдасться провести особисту зустріч", — зазначив турецький президент.

До того ж Ердоган не розкрив місце розташування передбачуваної зустрічі. На додаток до цього з'явилася інформація, що голова зовнішньополітичного відомства Туреччини Хакан Фідан найближчим часом може відвідати Росію.

Президент Туреччини також наголосив, що Анкара робить усе можливе, "щоб сприяти мирним діалогам між Росією та Україною".

"Наша мета — сприяти миру, і ми щиро цього хочемо. Ми провели глибокі обговорення цієї теми під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським у Туреччині, а також під час розмов на полях саміту НАТО. Я вірю, що якщо обидва глави держав підтримають наші старання, ми зможемо досягти позитивного результату", — висловився лідер Туреччини.

Нагадаємо, президенти Туреччини та Росії, Реджеп Таїп Ердоган та Володимир Путін, провели телефонну розмову. У рамках переговорів сторони домовилися про візит Путіна до Туреччини.

Також ми писали, що російський диктатор Володимир Путін маніпулює темою переговорів з Україною. За його словами, цьому нібито заважає контрнаступ ЗСУ.