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Встреча Путина и Эрдогана пока не состоится, — СМИ

21 августа 2023 19:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Встреча Путина и Эрдогана пока не состоится, — СМИ
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Отложенное посещение российского президента Владимира Путина в Анкару может состояться не раньше сентября. Это стало известно благодаря комментариям турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который общался с журналистами после поездки в Венгрию.

Об этом сообщает Anadolu.

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По словам Эрдогана, он планирует обсудить с Путиным перспективы Черноморской зерновой программы при ближайшей встрече в сентябре. 

"В этом месяце у нас запланированы значимые события: собрание G20 в Индии и сессия Генеральной ассамблеи ООН в Соединенных Штатах. Несмотря на загруженность, надеюсь, нам удастся провести личную встречу", — отметил турецкий президент.

К тому же Эрдоган не раскрыл местоположение предполагаемой встречи. В дополнение к этому, появилась информация, что глава внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан, в ближайшее время может посетить Россию.

Президент Турции также подчеркнул, что Анкара делает всё возможное, "чтобы содействовать мирным диалогам между Россией и Украиной".

"Наша цель — содействовать миру, и мы искренне этого хотим. Мы провели глубокие обсуждения этой темы во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Турции, а также в ходе разговоров на полях саммита НАТО. Я верю, что если оба главы государств поддержат наши старания, мы сможем добиться положительного исхода", — выразился лидер Турции.

Напомним, президенты Турции и России, Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонный разговор. В рамках переговоров стороны договорились о визите Путина в Турцию.

Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путин манипулирует темой переговоров с Украиной. По его словам, этому якобы мешает контрнаступление ВСУ.

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