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Зовсім "поїхав": Медведєв заявив про "співпрацю" Зеленського з терористами ІДІЛ

10 жовтня 2023 18:54
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зовсім "поїхав": Медведєв заявив про "співпрацю" Зеленського з терористами ІДІЛ
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. Фото: ТАСС
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив про "зв'язки" України з терористичною організацією ІДІЛ. За його словами, бойовики цього формування начебто мають "секретні рахунки в банках України і вони таємно купують українську нерухомість".

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

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Таким чином він вирішив прокоментувати слова Президента України Володимира Зеленського щодо того, що за рухом ХАМАС стоїть Російська Федерація.

"З наркоманами безглуздо говорити мовою розуму, закликати включити мізки. Їх немає, вони згоріли під впливом білого порошку", — написав чергову маячню Медведєв.

Нісенітниці від Медведєва

Колишній російський президент також додав, що ІДІЛ начебто постійно отримує від Зеленського "спонсорські внески" та зброю НАТО, яку нібито вкрали "націоналісти".

"Тому треба відповідати так: ІДІЛ (Ісламська держава) — традиційний партнер українського режиму, який виконує його терористичні завдання по всій планеті. Українська влада визнає близькість позицій бандерівської ідеології та ідеології ІДІЛ", — зазначив він. 

Медведєв відповів на слова Зеленського
Скриншот допису

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників засідання Парламентської асамблеї НАТО в Копенгагені. Він закликав об'єднатися для боротьби з терористами та порівняв тактику ХАМАС в Ізраїлі з тактикою РФ в нашій державі.

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