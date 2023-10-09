Зеленський порівняв дії ХАМАСу в Ізраїлі з війною РФ в Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників засідання Парламентської асамблеї НАТО в Копенгагені. Він закликав об'єднатися для боротьби з терористами та порівняв тактику ХАМАС в Ізраїлі з тактикою РФ в нашій державі.

Про це він заявив під час своєї промови.

Читайте також:

Однакові тактики

За його словами, ХАМАС та російська армія використовують аналогічну тактику. Ізраїльські журналісти зараз повідомляють про такі самі звірства, які вони бачили через дії росіян в Україні.

"Те саме зло, і єдина різниця полягає у тому, що це — терористична організація, яка атакувала Ізраїль, а тут — терористична держава, яка напала на Україну", — наголосив Президент.

Причетність Ірану

Зеленський додав, що Іран "не може сказати, що він не має нічого спільного з тим, що відбувається в Україні", адже ця країна продає дрони Shahed для РФ. Він заявив, що немає ствердження щодо того, що Іран "не має нічого спільного з тим, що відбувається в Ізраїлі", оскільки офіційні особи країни заявили про підтримку ХАМАС.

"Як далеко може зайти таке зло? Не далі, ніж ми йому дозволимо. Наша єдність повинна та може зупинити зло. Наше бажання до миру, а не їхнє бажання крові має визначати, як живе світ. Наші правила, які грунтуються на міжнародному праві, а не їхні спроби зробити смерть правилом", — зауважив глава держави.

Об'єднання всього світу

Зеленський натякнув на ситуацію в Сполучених Штатах Америки та зазначив, що наразі не на часі міжнародним політикам вирішувати свої суперечки.

"Не час ізолюватися. Не час мовчати або вдавати, що терор на одному континенті не впливає на глобальні справи. Європа має бути активною. США повинні бути активними. Китай, Індія, арабські держави повинні відчути, як багато може розвалитися, якщо вони дозволять терористам досягнути їхніх цілей", — сказав український лідер.

Він згадав і про інші країни, які мають бути активними для захисту "життя та міжнародного права".

"Туреччина, Бразилія і вся Латинська Америка, Японія, Австралія, Канада, африканські держави, центральноазійські держави, Корея, Пакистан, Індонезія, Кариби, тихоокеанські держави — кожен повинен бути активним на захист життя та міжнародного права. Ми не повинні дати терору ні шансу", — запевнив Президент.

Зеленський розповів також, що іноді від лідерів-терористів лунають дивні питання, серед яких: "А що за правила, на яких заснований міжнародний порядок?", український президент відповів на нього.

"А це дуже прості правила. Не ґвалтувати жінок. Не вбивати. Не вважати дітей трофеями. Не заливати міста й села кров’ю та не розстрілювати автівки з цивільними. Не бити по мирних містах ракетами й дронами. Та ще одне правило: за будь-яких умов обов’язково притягати терористів і всіх, хто їм допомагає, до відповідальності", — підсумував він.

Нагадаємо, Армія Ізраїлю повернула контроль над всіма районами, які раніше захопили бойовики ХАМАС. При цьому військові не виключають, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики.