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Совсем "поехал": Медведев заявил о "сотрудничестве" Зеленского с террористами ИГИЛ

10 октября 2023 18:54
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Совсем "поехал": Медведев заявил о "сотрудничестве" Зеленского с террористами ИГИЛ
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото: ТАСС
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о "связях" Украины с террористической организацией ИГИЛ. По его словам, у боевиков этого формирования якобы есть "секретные счета в банках Украины и они тайно покупают украинскую недвижимость".

Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

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Таким образом, он решил прокомментировать слова Президента Украины Владимира Зеленского относительно того, что за движением ХАМАС стоит Российская Федерация.

"С наркоманами бессмысленно говорить на языке ума, призывать включить мозги. Их нет, они сгорели под влиянием белого порошка", — написал очередной бред Медведев.

Чушь от Медведева

Бывший российский президент также добавил, что ИГИЛ вроде бы постоянно получает от Зеленского "спонсорские взносы" и оружие НАТО, которое якобы украли "националисты".

"Поэтому нужно отвечать так: ИГИЛ (Исламское государство) — традиционный партнер украинского режима, выполняющий его террористические задачи по всей планете. Украинские власти признают близость позиций бандеровской идеологии и идеологии ИГИЛ", — отметил он.

Медведев ответил на слова Зеленского
Скриншот сообщения

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Копенгагене. Он призвал объединиться для борьбы с террористами и сравнил тактику ХАМАС в Израиле с тактикой РФ в нашем государстве.

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