Росія знову облажалася в ООН: Небензя пробив дно новою заявою

Представник РФ в ООН Василь Небензя. Фото: скріншот YouTube

Представник РФ в ООН Василь Небензя звинуватив Організацію Об’єднаних Націй у тому, що вона відмовляється допомагати жителям тимчасово окупованих українських територій.

Таку заяву представник країни, яка підірвала Каховську ГЕС та не пустила місію ООН на затоплене лівобережжя Херсонщини, зробив під час засідання Ради Безпеки ООН у п’ятницю, 23 червня.

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Як заявив Небензя, Росія нібито вкрай розчарована діями ООН.

"Ми дуже розчаровані тим, як діє Організація. Ми попереджали секретаря Радбезу в жовтні минулого року про можливість інціденту у Новій Каховці, але на це не звернули увагу. Я хочу запитати: чому не була проведена робота з попередження?" — цинічно запитав він.

Також він звинуватив ООН у бажанні допомагати постраждалим від російської агресії "тільки через Київ".

"Керівництво Організації не хоче задумуватися над можливістю надати допомогу жителям Донецької, Луганської, Запорізької чи Херсонської області. Вони хочуть надавати допомогу лише через Київ. Це не гуманітарний підхід, а політичний. Замість того, щоб допомагати постраждалим, ООН хоче показати, що київський режим нібито контролює ці території", — заявив Небензя.

Нагадаємо, засідання Ради Безпеки ООН 23 червня було присвячено загрозі російського теракту на Запорізькій АЕС. Раніше українська розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій підриву на Запорізькій атомній станції з викидом радіації.

Наразі фахівці ДСНС та Нацполіції проводять підготовку щодо ліквідації наслідків в разі потенційного теракту.