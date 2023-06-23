Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Знову пробили дно: Росія звинуватила ООН у небажанні допомагати постраждалим жителям Херсонщини arrow

Знову пробили дно: Росія звинуватила ООН у небажанні допомагати постраждалим жителям Херсонщини

23 червня 2023 20:08
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Росія знову облажалася в ООН: Небензя пробив дно новою заявою
Представник РФ в ООН Василь Небензя. Фото: скріншот YouTube
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Представник РФ в ООН Василь Небензя звинуватив Організацію Об’єднаних Націй у тому, що вона відмовляється допомагати жителям тимчасово окупованих українських територій.

Таку заяву представник країни, яка підірвала Каховську ГЕС та не пустила місію ООН на затоплене лівобережжя Херсонщини, зробив під час засідання Ради Безпеки ООН у п’ятницю, 23 червня.

Читайте також:

Подробиці

Як заявив Небензя, Росія нібито вкрай розчарована діями ООН.

"Ми дуже розчаровані тим, як діє Організація. Ми попереджали секретаря Радбезу в жовтні минулого року про можливість інціденту у Новій Каховці, але на це не звернули увагу. Я хочу запитати: чому не була проведена робота з попередження?" — цинічно запитав він.

Також він звинуватив ООН у бажанні допомагати постраждалим від російської агресії "тільки через Київ".

"Керівництво Організації не хоче задумуватися над можливістю надати допомогу жителям Донецької, Луганської, Запорізької чи Херсонської області. Вони хочуть надавати допомогу лише через Київ. Це не гуманітарний підхід, а політичний. Замість того, щоб допомагати постраждалим, ООН хоче показати, що київський режим нібито контролює ці території", — заявив Небензя.

Нагадаємо, засідання Ради Безпеки ООН 23 червня було присвячено загрозі російського теракту на Запорізькій АЕС. Раніше українська розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій підриву на Запорізькій атомній станції з викидом радіації. 

Наразі фахівці ДСНС та Нацполіції проводять підготовку щодо ліквідації наслідків в разі потенційного теракту. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB