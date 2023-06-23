Россия снова облажалась в ООН: Небензя пробил дно новым заявлением

Представитель РФ в ООН Василий Небензя. Фото: скриншот YouTube

Представитель РФ в ООН Василий Небензя обвинил Организацию Объединенных Наций в том, что она отказывается помогать жителям временно оккупированных украинских территорий.

Такое заявление представитель страны, взорвавшей Каховскую ГЭС и не пустившей миссию ООН на затопленное левобережье Херсонщины, сделал во время заседания Совета Безопасности ООН в пятницу, 23 июня.

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Как заявил Небензя, Россия якобы крайне разочарована действиями ООН.

"Мы очень разочарованы тем, как действует Организация. Мы предупреждали секретаря Совбеза в октябре прошлого года о возможности инцидента в Новой Каховке, но на это не обратили внимания. Я хочу спросить: почему не была проведена работа по предупреждению?" — цинично спросил он.

Также он обвинил ООН в желании помогать пострадавшим от российской агрессии "только через Киев".

"Руководство Организации не хочет задумываться над возможностью оказать помощь жителям Донецкой, Луганской, Запорожской или Херсонской области. Они хотят оказывать помощь только через Киев. Это не гуманитарный подход, а политический. Вместо того чтобы помогать пострадавшим, ООН хочет показать, что киевский режим якобы контролирует эти территории", — заявил Небензя.

Напомним, заседание Совета Безопасности ООН 23 июня было посвящено угрозе российского теракта на Запорожской АЭС. Ранее украинская разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий взрыва на Запорожской атомной станции с выбросом радиации.

Специалисты ГСЧС и Нацполиции проводят подготовку по ликвидации последствий в случае потенциального теракта.