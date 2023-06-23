Засідання Ради Безпеки ООН щодо ЗАЕС: про що треба говорити

Генасамблея ООН. Фото: Reuters

Рада Безпеки ООН збереться у п’ятницю, 23 червня, аби обговорити наслідки підриву Каховської ГЕС і загрозу теракту на ЗАЕС. Як вважають експерти, Росія зараз перехопила інформаційну ініціативу, тому Україна має донести, що окупанти хочуть спровокувати ефект сніжної лавини і не зупинятимуться на одному теракті.

В чому державні інституції України допустилися помилки і що відбувається з Росією, якщо виступ в ООН дасть свій позитивний ефект, в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Військовий експерт Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

Помилка України

"Ми мали все розрахувати, щоб була чітка інформаційна політика, щоб російські окупанти не могли апелювати пактами про причетність української сторони до підриву Каховської ГЕС. Цього не відбулося. Незважаючи на наявність держінституцій, наприклад, Центру протидії інформації, цього не відбулося. Російська окупаційна армія фактично перехопили інформаційну ініціативу", — сказав експерт.

Він називає повним провалом комунікацію державних інституцій із державними партнерами.

"Це не перший випадок відсутності інформації з боку цих інституцій, які б мали за державні кошти формувати повістку дня, яка б не дозволяла окупантам висловлюватися і робити подібні заяви", — додав Снєгирьов.

Виступ України в ООН

На думку експерта, головний меседж, який має донести Україна — що трагедія на Каховській ГЕС тісно пов'язана з можливим терактом на ЗАЕС. Не можна вважати підрив окремим епізодом, адже це загальна картина техногенних катастроф, які планує Росія.

"Те, що відбулося з Каховською ГЕС мало спровокувати ефект сніжної лавини, ланцюгову реакцію. Зараз йдеться про воду для охолоджувача на ЗАЕС. Попри всі заяви МАГАТЕ, що рівень води достатній, вона вже знижується. Так, рівень не критичний, але вода падає і питання стоїть, наскільки швидко вона буде падати", — зауважив експерт.

Окупована ЗАЕС. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko

За словами Снєгирьова, Україна має озвучити про:

Каховську трагедію,

підготовку теракту на ЗАЕС,

можливість підриву "Кримського титану".

На що може розраховувати Україна

"Можемо розраховувати виключно на інформаційний ефект. Основне на що ми сподіваємося — неможливість проведення провокацій на інших об'єктах", — сказав Снєгирьов.

Також він додав, що Україна має бути готова, що в стінах ООН Росія має право на вето і є достатня кількість країн, які заблокують будь-яке рішення щодо Росії. Тому радить використати цей виступ і в питанні щодо реформування самої діяльності ООН.

"Треба позбавити можливості накладення вето Росією. Бо так ми можемо отримати Лігу націй — те саме ООН, але користі від них жодної не було", — сказав експерт.

Радбез ООН. Фото: Reuters

Окрім того, якщо Україну почують, то можна розраховувати на подальше посилення санкцій. Але треба наполягати, щоб вони були персональними, а не секторальними. Тобто задіяні до осіб, які причетні до конкретних злочинів.

"Це реальний тиск на москалів, все інше — то розмови", — підсумував Снєгирьов.

Нагадаємо, у п'ятницю, 23 червня, Президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО. Увага була приділена трьом основним темам.