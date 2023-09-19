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Зникнення міністра оборони Китаю може свідчити про чергову "чистку" в партії, — ЗМІ

19 вересня 2023 12:44
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Валерія Пержун
редактор
Зникнення міністра оборони Китаю може свідчити про чергову "чистку" в партії, — ЗМІ
Міністр оборони Китаю Лі Шанфу. Фото: REUTERS
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Міністра оборони Китаю Лі Шанфу не бачили у публічному просторі вже три тижні. Уряд Китаю і досі не публікував жодних офіційних заяв щодо зникнення генерала, що може свідчити про чергову "чистку" у партії.

Про це пише The Guardian.

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Що відомо про зникнення китайського міністра оборони

Нещодавно стало відомо, що Лі разом з вісьмома іншими високопоставленими посадовими особами перебував під слідством у справі щодо корупційних закупівель військового обладнання у вересні 2017 року. До подібних висновків дійшла і розвідка США.

18 вересня на пресконференції МЗС Китаю речник Мао Нін відмовився відповідати на запитання про Лі, сказавши, що це "не питання дипломатії". 

Однак ЗМІ відомо, що численні заплановані зустрічі між Лі та іноземними чиновниками оборони вже скасовані, а статус майбутніх — невідомий.

Зникнення Лі особливо помітне, оскільки його призначили лише в березні. 

"Як і Цинь Ган, колишній міністр закордонних справ, якого змінили в липні, він зіткнувся з проблемами менш ніж через рік після того, як Сі Цзіньпін, лідер Китаю, підняв його на найвищі посади", — зазначає The Guardian.

У Китаї кампанія по боротьбі з корупцією вже не вперше зводиться до "чистки" партії.

"Зникнення на високому рівні — це погано для партії, але вони не є несподіваними. Партія "постійно шукає та позбавляється від нечистих елементів у собі, навіть якщо це боляче робити... Основна думка полягає в тому, що короткострокова шкода іміджу партії та згуртованості еліти є ціною, яку потрібно заплатити за створення дисциплінованої та ефективної партія в довгостроковій перспективі", — заявила наукова співробітниця Китайського інституту SOAS Олівія Чеунг.

Про рішення Китаю щодо долі міністра свідчитиме Форум Сяншань, запланований на наступний місяць. За традицією на цій конференції має виступати міністр оборони Китаю. Тож якщо Лі не буде, Пекін може призначити на його посаду когось іншого. 

Нагадаємо, у Китаї звільнили міністра оборони, який зустрічався з Путіним.

Також МЗС Китаю викликало німецького посла через заяву Анналени Бербок про Сі Цзіньпіна.

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