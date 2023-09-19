Исчезновение министра обороны Китая может свидетельствовать об очередной "чистке" в партии, — СМИ

Министр обороны Китая Ли Шанфу. Фото: REUTERS

Министра обороны Китая Ли Шанфу не видели в публичном пространстве уже три недели. Правительство Китая до сих пор не опубликовало никаких официальных заявлений по поводу исчезновения генерала, что может свидетельствовать об очередной "чистке" в партии.

Об этом пишет The Guardian.

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Недавно стало известно, что Ли вместе с восемью другими высокопоставленными должностными лицами находился под следствием по делу о коррупционных закупках военного оборудования в сентябре 2017 года. К подобным выводам пришла и разведка США.

18 сентября на пресс-конференции МИД Китая спикер Мао Нин отказался отвечать на вопрос о Ли, сказав, что это "не вопрос дипломатии".

Однако СМИ известно, что многочисленные запланированные встречи между Ли и иностранными чиновниками обороны уже отменены, а статус будущих – неизвестен.

Исчезновение Ли особенно заметно, поскольку его назначили только в марте.

"Как и Цинь Ган, бывший министр иностранных дел, которого сменили в июле, он столкнулся с проблемами менее чем через год после того, как Си Цзиньпин, лидер Китая, поднял его на самые высокие должности", — отмечает The Guardian.

В Китае кампания по борьбе с коррупцией уже не в первый раз сводится к "чистке" партии.

"Исчезновение на высоком уровне — это плохо для партии, но они не являются неожиданными. Партия постоянно ищет и избавляется от нечистых элементов в себе, даже если это больно делать... Основная идея заключается в том, что краткосрочный вред имиджа партии и сплоченности элиты является ценой, которую нужно заплатить за создание дисциплинированной и эффективной партии в долгосрочной перспективе" , — заявила научная сотрудница Китайского института SOAS Оливия Чеунг.

О решении Китая по поводу судьбы министра будет свидетельствовать Форум Сяншань, запланированный на следующий месяц. По традиции, на этой конференции должен выступать министр обороны Китая. Так что если Ли не будет, Пекин может назначить на его должность кого-нибудь другого.

Напомним, в Китае уволили министра обороны, который встречался с Путиным.

Также МИД Китая вызвал немецкого посла из-за заявления Анналены Бербок о Си Цзиньпине.