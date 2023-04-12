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Знайдено оперативні нотатки про візит Байдена до Північної Ірландії: поліція розпочала розслідування

12 квітня 2023 18:10
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Знайдено оперативні нотатки про візит Байдена до Північної Ірландії: поліція розпочала розслідування
Президент США Джо Байден. Фото: DW
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Північній Ірландії було виявлено "оперативні нотатки" у зв'язку з візитом президента США Джо Байдена.

Як повідомляє Sky News, ця знахідка є серйозним порушенням безпеки, і поліція вже розпочала розслідування того, що сталося.

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Згідно з повідомленням поліції, у виявленому документі містилися деталі про розміщення поліцейських у центрі Белфасту під час чотириденного візиту Джо Байдена, а також інформація про перекриття доріг та контактні дані офіцерів.

Правоохоронці поки що не можуть зрозуміти, як таке порушення безпеки могло статися, і з'ясовують усі обставини.

Про порушення правоохоронці дізналися від чоловіка, який виявив документ та розповів про це на радіостанції BBC Radio Ulster. Після цього поліція розпочала розслідування і повідомила про старшого офіцера з питань інформаційних ризиків.

Сьогодні Джо Байден прибув до столиці Північної Ірландії, Белфаст, де зустрівся із прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком. Однак це порушення безпеки може серйозно вплинути на візит, а також на подальші відносини між США та Північною Ірландією.

Нагадаємо, що витік секретних даних щодо Збройних Сил України серед іншого міг мати компрометацію керівництва Сполучених Штатів Америки. Насамперед президента Джо Байдена .

Також ми писали, що прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак та президент США Джо Байден зустрінуться 11 квітня . Американський лідер прибуде до Белфасту.

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