Знайдено оперативні нотатки про візит Байдена до Північної Ірландії: поліція розпочала розслідування

Президент США Джо Байден. Фото: DW

У Північній Ірландії було виявлено "оперативні нотатки" у зв'язку з візитом президента США Джо Байдена.

Як повідомляє Sky News, ця знахідка є серйозним порушенням безпеки, і поліція вже розпочала розслідування того, що сталося.

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Візит Джо Байдена до Північної Ірландії

Згідно з повідомленням поліції, у виявленому документі містилися деталі про розміщення поліцейських у центрі Белфасту під час чотириденного візиту Джо Байдена, а також інформація про перекриття доріг та контактні дані офіцерів.

Правоохоронці поки що не можуть зрозуміти, як таке порушення безпеки могло статися, і з'ясовують усі обставини.

Про порушення правоохоронці дізналися від чоловіка, який виявив документ та розповів про це на радіостанції BBC Radio Ulster. Після цього поліція розпочала розслідування і повідомила про старшого офіцера з питань інформаційних ризиків.

Сьогодні Джо Байден прибув до столиці Північної Ірландії, Белфаст, де зустрівся із прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком. Однак це порушення безпеки може серйозно вплинути на візит, а також на подальші відносини між США та Північною Ірландією.

Нагадаємо, що витік секретних даних щодо Збройних Сил України серед іншого міг мати компрометацію керівництва Сполучених Штатів Америки. Насамперед — президента Джо Байдена .

Також ми писали, що прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак та президент США Джо Байден зустрінуться 11 квітня . Американський лідер прибуде до Белфасту.