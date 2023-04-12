Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow Найдены оперативные заметки о визите Байдена в Северную Ирландию: полиция начала расследование arrow

Найдены оперативные заметки о визите Байдена в Северную Ирландию: полиция начала расследование

12 апреля 2023 18:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Найдены оперативные заметки о визите Байдена в Северную Ирландию: полиция начала расследование
Президент США Джо Байден с визитом в Северной Ирландии. Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Северной Ирландии были обнаружены "оперативные заметки" в связи с визитом президента США Джо Байдена

Как сообщает Sky News, эта находка является серьезным нарушением безопасности, и полиция уже начала расследование происшедшего.

Читайте также:

Визит Джо Байдена в Северную Ирландию

Согласно сообщению полиции, в обнаруженном документе содержались детали о размещении полицейских в центре Белфаста во время четырехдневного визита Джо Байдена, а также информация о перекрытии дорог и контактные данные офицеров. 

Правоохранители пока не могут понять, как такое нарушение безопасности могло произойти, и выясняют все обстоятельства произошедшего.

О нарушении правоохранители узнали от мужчины, который обнаружил документ и рассказал об этом на радиостанции BBC Radio Ulster. После этого полиция начала расследование и сообщила о произошедшем старшему офицеру по вопросам информационных рисков.

Сегодня Джо Байден прибыл в столицу Северной Ирландии, Белфаст, где встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Однако это нарушение безопасности может серьезно повлиять на проведение визита, а также на дальнейшие отношения между США и Северной Ирландией.

Напомним, что утечка секретных данных относительно Вооруженных Сил Украины среди прочего могла иметь компрометацию руководства Соединенных Штатов Америки. В первую очередь — президента Джо Байдена.

Также мы писали, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент США Джо Байден встретятся 11 апреля. Американский лидер прибудет в Белфаст.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB