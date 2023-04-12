Найдены оперативные заметки о визите Байдена в Северную Ирландию: полиция начала расследование
В Северной Ирландии были обнаружены "оперативные заметки" в связи с визитом президента США Джо Байдена.
Как сообщает Sky News, эта находка является серьезным нарушением безопасности, и полиция уже начала расследование происшедшего.
Визит Джо Байдена в Северную Ирландию
Согласно сообщению полиции, в обнаруженном документе содержались детали о размещении полицейских в центре Белфаста во время четырехдневного визита Джо Байдена, а также информация о перекрытии дорог и контактные данные офицеров.
Правоохранители пока не могут понять, как такое нарушение безопасности могло произойти, и выясняют все обстоятельства произошедшего.
О нарушении правоохранители узнали от мужчины, который обнаружил документ и рассказал об этом на радиостанции BBC Radio Ulster. После этого полиция начала расследование и сообщила о произошедшем старшему офицеру по вопросам информационных рисков.
Сегодня Джо Байден прибыл в столицу Северной Ирландии, Белфаст, где встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Однако это нарушение безопасности может серьезно повлиять на проведение визита, а также на дальнейшие отношения между США и Северной Ирландией.
Напомним, что утечка секретных данных относительно Вооруженных Сил Украины среди прочего могла иметь компрометацию руководства Соединенных Штатов Америки. В первую очередь — президента Джо Байдена.
Также мы писали, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент США Джо Байден встретятся 11 апреля. Американский лидер прибудет в Белфаст.