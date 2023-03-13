ЗМІ дізналися, що Сі Цзіньпін відвідає росію уже наступного тижня
За інформацією світових ЗМІ, переобраний на третій термін глава Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін відвідає росію найближчим часом. Він прилетить до москви уже наступного тижня.
Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
-
В Україні з листопада можуть ввести нові штрафи для водіїв
-
На Харківщині судитимуть жінку, яка забруднювала довкілля: що їй загрожує
-
Україна стала третім у світі імпортером зброї
-
Супермоделі у відвертих сукнях, Шерон Стоун в жовтому: образи зірок на афтепаті "Оскар-2023"
-
"Шахтар" запропонував безкоштовно транслювати матчі чемпіонату України
-
Сотні мігрантів намагаються прорватися до США з Мексики: яка причина
-
Вибухи на Одещині: піротехніки знищать мінометну міну
-
На Вінниччині СБУ затримала херсонського колаборанта, який тікав до Придністров'я
-
Офіс омбудсмена України повідомив про знайдених дітей під час війни на сході України
-
НБУ зменшив підтримку курсу гривні продажем валюти: що відомо
Сі відвідає росію
За інформацією видання, лідер Комуністичної партії Китаю та глава КНР Сі Цзіньпін вирішив відвідати російську федерацію.
Під час свого візиту він проведе переговори із президентом росії володимиром путіним.
Дата візиту до москви
Reuters дізналося, що візит Сі Цзіньпіна до москви відбудеться раніше, ніж очікувалося.
Китайський лідер орієнтовно прилетить до російської столиці уже наступного тижня.
Нагадаємо, у грудні під час онлайн-переговорів президент рф володимир путін запросив главу Китаю Сі Цзіньпіна відвідати москву наступного 2023 року.
За словами путіна, візит Сі Цзіньпіна до росії має показати Заходу міцність російсько-китайських зв'язків щодо ключових питань. Путін упевнений, що це стане "головною політичною подією року у двосторонніх відносинах".
Своєю чергою, Сі Цзіньпінь заявив, що влада Китаю нарощуватиме політичну взаємодію з росією.
Фото з російських ЗМІ