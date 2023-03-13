​​​​​​​ЗМІ дізналися, що Сі Цзіньпін відвідає росію уже наступного тижня

Китайський лідер прилетить до москви раніше, ніж планувалося

За інформацією світових ЗМІ, переобраний на третій термін глава Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін відвідає росію найближчим часом. Він прилетить до москви уже наступного тижня.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Сі відвідає росію

За інформацією видання, лідер Комуністичної партії Китаю та глава КНР Сі Цзіньпін вирішив відвідати російську федерацію.

Під час свого візиту він проведе переговори із президентом росії володимиром путіним.

Дата візиту до москви

Reuters дізналося, що візит Сі Цзіньпіна до москви відбудеться раніше, ніж очікувалося.

Китайський лідер орієнтовно прилетить до російської столиці уже наступного тижня.

Нагадаємо, у грудні під час онлайн-переговорів президент рф володимир путін запросив главу Китаю Сі Цзіньпіна відвідати москву наступного 2023 року.

За словами путіна, візит Сі Цзіньпіна до росії має показати Заходу міцність російсько-китайських зв'язків щодо ключових питань. Путін упевнений, що це стане "головною політичною подією року у двосторонніх відносинах".

Своєю чергою, Сі Цзіньпінь заявив, що влада Китаю нарощуватиме політичну взаємодію з росією.

Фото з російських ЗМІ