СМИ узнали, что Си Цзиньпин посетит россию уже на следующей неделе
По информации мировых СМИ, переизбранный на третий срок глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетит россию в ближайшее время. Он прилетит в Москву уже на следующей неделе.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
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Си посетит россию
По информации издания, лидер Коммунистической партии Китая и глава КНР Си Цзиньпин решил посетить российскую федерацию.
Во время своего визита он проведет переговоры с президентом россии владимиром путиным.
Дата визита в Москву
Reuters узнало, что визит Си Цзиньпина в Москву состоится раньше, чем ожидалось.
Китайский лидер ориентировочно прилетит в российскую столицу уже на следующей неделе.
Напомним, в декабре во время онлайн-переговоров президент россии владимир путин пригласил главу Китая Си Цзиньпина посетить Москву в следующем 2023 году.
По словам путина, визит Си Цзиньпина в россию должен показать Западу прочность российско-китайских связей по ключевым вопросам. Путин уверен, что это станет "главным политическим событием года в двусторонних отношениях".
В свою очередь Си Цзиньпинь заявил, что власти Китая будут наращивать политическое взаимодействие с россией.
Фото из российских СМИ