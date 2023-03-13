​​​СМИ узнали, что Си Цзиньпин посетит россию уже на следующей неделе

Китайский лидер прилетит в москву раньше, чем планировалось

По информации мировых СМИ, переизбранный на третий срок глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетит россию в ближайшее время. Он прилетит в Москву уже на следующей неделе.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Си посетит россию

По информации издания, лидер Коммунистической партии Китая и глава КНР Си Цзиньпин решил посетить российскую федерацию.

Во время своего визита он проведет переговоры с президентом россии владимиром путиным.

Дата визита в Москву

Reuters узнало, что визит Си Цзиньпина в Москву состоится раньше, чем ожидалось.

Китайский лидер ориентировочно прилетит в российскую столицу уже на следующей неделе.

Напомним, в декабре во время онлайн-переговоров президент россии владимир путин пригласил главу Китая Си Цзиньпина посетить Москву в следующем 2023 году.

По словам путина, визит Си Цзиньпина в россию должен показать Западу прочность российско-китайских связей по ключевым вопросам. Путин уверен, что это станет "главным политическим событием года в двусторонних отношениях".

В свою очередь Си Цзиньпинь заявил, что власти Китая будут наращивать политическое взаимодействие с россией.

Фото из российских СМИ