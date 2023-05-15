Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow ЗМІ дізналися, коли спецпредставник Китаю приїде до України arrow

ЗМІ дізналися, коли спецпредставник Китаю приїде до України

15 травня 2023 13:04
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
ЗМІ дізналися, коли спецпредставник Китаю приїде до України
Спецпредставник уряду Китаю, колишній посол КНР в Росії Лі Хуей. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Колишній посол Китаю в Росії, спецпредставник КНР Лі Хуей приїде до України 16 травня. Метою його візиту є спроба врегулювання "кризи в Україні".

Про це повідомили з посиланням на джерела в українському уряді західні ЗМІ.

Читайте також:

Візит представника Китаю до України

Представник українського уряду повідомив дати перебування в Україні спеціального представника Китайської Народної Республіки з питань Євразії Лі Хуея.

Візит відбудеться 16-17 травня. Інших деталей український чиновник не став повідомляти.

Не Україною єдиною

Крім того, Лі Хуей відвідає Росію та інші країни Європи.

Турне спецпредставника Китаю пов’язане із обговоренням "політичного врегулювання кризи в Україні".

Нагадаємо, раніше речник міністерства закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Веньбінь заявив, що з 15 травня посол Лі Хуей, спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії, розпочне візит до України та Росії для спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання української кризи.

Крім обох воюючих країн, Лі Хуей відвідає також Німеччину, Польщу та Францію.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB