ЗМІ дізналися, коли спецпредставник Китаю приїде до України

Спецпредставник уряду Китаю, колишній посол КНР в Росії Лі Хуей. Фото: росЗМІ

Колишній посол Китаю в Росії, спецпредставник КНР Лі Хуей приїде до України 16 травня. Метою його візиту є спроба врегулювання "кризи в Україні".

Про це повідомили з посиланням на джерела в українському уряді західні ЗМІ.

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Візит представника Китаю до України

Представник українського уряду повідомив дати перебування в Україні спеціального представника Китайської Народної Республіки з питань Євразії Лі Хуея.

Візит відбудеться 16-17 травня. Інших деталей український чиновник не став повідомляти.

Не Україною єдиною

Крім того, Лі Хуей відвідає Росію та інші країни Європи.

Турне спецпредставника Китаю пов’язане із обговоренням "політичного врегулювання кризи в Україні".

Нагадаємо, раніше речник міністерства закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Веньбінь заявив, що з 15 травня посол Лі Хуей, спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії, розпочне візит до України та Росії для спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання української кризи.

Крім обох воюючих країн, Лі Хуей відвідає також Німеччину, Польщу та Францію.