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СМИ узнали, когда спецпредставитель Китая приедет в Украину

15 мая 2023 13:04
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
СМИ узнали, когда спецпредставитель Китая приедет в Украину
Спецпредставитель правительства Китая, бывший посол КНР в России Ли Хуэй. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Бывший посол Китая в России, спецпредставитель КНР Ли Хуэй приедет в Украину 16 мая. Целью его визита является попытка урегулирования "кризиса в Украине".

Об этом сообщили со ссылкой на источники в украинском правительстве западные СМИ.

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Визит представителя Китая в Украину

Представитель украинского правительства сообщил даты пребывания в Украине специального представителя Китайской Народной Республики по Евразии Ли Хуэя.

Визит состоится 16-17 мая. Остальные детали украинский чиновник не стал сообщать.

Не Украиной единой

Кроме того, Ли Хуэй посетит Россию и другие страны Европы.

Турне спецпредставителя Китая связано с обсуждением "политического урегулирования кризиса в Украине".

Напомним, ранее представитель министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван Вэньбинь заявил, что с 15 мая посол Ли Хуэй, специальный представитель правительства Китая по вопросам Евразии, начнет визит в Украину и Россию для общения со всеми сторонами относительно политического урегулирования украинского кризиса.

Помимо обеих воюющих стран, Ли Хуэй посетит также Германию, Польшу и Францию.

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