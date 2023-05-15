СМИ узнали, когда спецпредставитель Китая приедет в Украину

Спецпредставитель правительства Китая, бывший посол КНР в России Ли Хуэй. Фото: росСМИ

Бывший посол Китая в России, спецпредставитель КНР Ли Хуэй приедет в Украину 16 мая. Целью его визита является попытка урегулирования "кризиса в Украине".

Об этом сообщили со ссылкой на источники в украинском правительстве западные СМИ.

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Представитель украинского правительства сообщил даты пребывания в Украине специального представителя Китайской Народной Республики по Евразии Ли Хуэя.

Визит состоится 16-17 мая. Остальные детали украинский чиновник не стал сообщать.

Не Украиной единой

Кроме того, Ли Хуэй посетит Россию и другие страны Европы.

Турне спецпредставителя Китая связано с обсуждением "политического урегулирования кризиса в Украине".

Напомним, ранее представитель министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван Вэньбинь заявил, что с 15 мая посол Ли Хуэй, специальный представитель правительства Китая по вопросам Евразии, начнет визит в Украину и Россию для общения со всеми сторонами относительно политического урегулирования украинского кризиса.

Помимо обеих воюющих стран, Ли Хуэй посетит также Германию, Польшу и Францию.