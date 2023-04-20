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​​​​​​​ЗМІ дізналися, коли Єврокомісія презентує деталі нового пакету антиросійських санкцій

20 квітня 2023 12:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
​​​​​​​ЗМІ дізналися, коли Єврокомісія презентує деталі нового пакету антиросійських санкцій
Голова Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн. Фото: Facebook-сторінка Єврокомісії
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У п’ятницю, 21 квітня, Єврокомісія проведе закриті брифінги для послів країн Європейського Союзу. На цих брифінгах будуть оголошені деталі нового пакету санкцій проти Російської Федерації.

Про це повідомляє Politico.

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Європейська комісія готує новий пакет санкцій проти Російської Федерації.

Уже завтра, 21 квітня, деталі цього пакету будуть презентовані представникам країн-членів ЄС.

Закриті брифінги

Чотири дипломати підтвердили виданню Politico, що Єврокомісія поінформувала послів країн ЄС про закриті брифінги, присвячені майбутньому санкційному пакету.

Ці брифінги заплановані саме на п’ятницю, 21 квітня.

Саме на таких брифінгах країни Євросоюзу дізнаються про пропозиції для нового пакету санкцій і можуть окреслити на "червоні лінії" — неприпустимі заходи з точки зору національних урядів.

Нагадаємо, що у лютому ЄС затвердив десятий пакет антиросійських санкцій. Він передбачає нові обмеження на експорт товарів подвійного призначення та передових технологій, а також заборону на їхній транзит через росію, заборону на імпорт російського синтетичного каучуку тощо.

А 29 березня нейтральна Швейцарія приєдналась до санкцій Європейського союзу, що направлені на стримування військової агресії росії.

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