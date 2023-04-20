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​​​СМИ узнали, когда Еврокомиссия презентует детали нового пакета антироссийских санкций

20 апреля 2023 12:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
​​​СМИ узнали, когда Еврокомиссия презентует детали нового пакета антироссийских санкций
Глава Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен. Фото: Facebook-страница Еврокомиссии
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В пятницу 21 апреля Еврокомиссия проведет закрытые брифинги для послов стран Европейского Союза. На этих брифингах будут объявлены детали нового пакета санкций против Российской Федерации.

Об этом сообщает Politico.

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Европейская комиссия готовит новый пакет санкций против Российской Федерации.

Уже завтра, 21 апреля, детали этого пакета будут представлены представителям стран-членов ЕС.

Закрытые брифинги

Четыре дипломата подтвердили изданию Politico, что Еврокомиссия проинформировала послов стран ЕС о закрытых брифингах, посвященных предстоящему санкционному пакету.

Эти брифинги запланированы именно на пятницу, 21 апреля.

Именно на таких брифингах страны Евросоюза узнают предложения для нового пакета санкций и могут очертить "красные линии" — недопустимые меры с точки зрения национальных правительств.

Напомним, что в феврале ЕС утвердил десятый пакет антироссийских санкций. Он предусматривает новые ограничения на экспорт товаров двойного назначения и передовых технологий, а также запрет на их транзит через Россию, запрет на импорт российского синтетического каучука.

А 29 марта нейтральная Швейцария присоединилась к санкциям Европейского союза, направленным на сдерживание военной агрессии россии.

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