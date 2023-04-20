СМИ узнали, когда Еврокомиссия презентует детали нового пакета антироссийских санкций
В пятницу 21 апреля Еврокомиссия проведет закрытые брифинги для послов стран Европейского Союза. На этих брифингах будут объявлены детали нового пакета санкций против Российской Федерации.
Об этом сообщает Politico.
Новые санкции против России
Европейская комиссия готовит новый пакет санкций против Российской Федерации.
Уже завтра, 21 апреля, детали этого пакета будут представлены представителям стран-членов ЕС.
Закрытые брифинги
Четыре дипломата подтвердили изданию Politico, что Еврокомиссия проинформировала послов стран ЕС о закрытых брифингах, посвященных предстоящему санкционному пакету.
Эти брифинги запланированы именно на пятницу, 21 апреля.
Именно на таких брифингах страны Евросоюза узнают предложения для нового пакета санкций и могут очертить "красные линии" — недопустимые меры с точки зрения национальных правительств.
Напомним, что в феврале ЕС утвердил десятый пакет антироссийских санкций. Он предусматривает новые ограничения на экспорт товаров двойного назначения и передовых технологий, а также запрет на их транзит через Россию, запрет на импорт российского синтетического каучука.
А 29 марта нейтральная Швейцария присоединилась к санкциям Европейского союза, направленным на сдерживание военной агрессии россии.