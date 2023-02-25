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ЄС затвердив десятий пакет антиросійських санкцій: які обмеження чекають рф

25 лютого 2023 13:54
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
ЄС ухвалив десятий пакет антиросійських санкцій
Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

До річниці повномасштабного вторгнення Євросоюз ухвалив десятий пакет санкцій проти росії. До нього увійшли персональні та нові імпортно-експортні обмеження.

Про це у своєму Twitter повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

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Деталі

Відтак, до нового санкційного списку додано 121 фізичну та юридичну особу, значні нові імпортно-експортні обмеження та заборона російських пропагандистських засобів масової інформації.

"Ми залишаємось єдиними у своїй рішучості завдати шкоди російській військовій машині", — написав Боррель у Twitter.

Також він додав, що під обмеження потрапили і, "хто відповідальний за депортацію та примусове усиновлення щонайменше 6 000 українських дітей".

"Це явне порушення міжнародного права, зокрема Женевської конвенції", — наголосив Боррель.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Японія запровадила нові санкції проти росії. Йдеться про персональні обмеження та заборону певних видів експорту, серед яких БпЛА.

Окрім того, вчора, 24 лютого, США ввели нові санкції проти росії. Зокрема, під обмеження потрапили російські пропагандисти, чиновники та бойовики самопроголошених "ЛДНР". Також були накладені санкції на низку компаній, що працюють у секторі оборони росії.

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