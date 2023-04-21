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ЗМІ дізналися, коли Байден оголосить про свою участь у виборах-2024

21 квітня 2023 09:21
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
ЗМІ дізналися, коли Байден оголосить про свою участь у виборах-2024
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters/Kevin Lamarque
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

25 квітня президент США Джозеф Байден-молодший оголосить про свою участь у наступних президентських виборах. Вибори мають пройти в Сполучених Штатах восени 2024 року.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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Президент США Джо Байден заявить про свою участь у президентських виборах в США 2024 року наступного тижня.

Рішення буде оголошене у вівторок, 25 квітня, через чотири роки після заяви про участь у попередніх виборах президента. 

Цю інформацію підтвердили дві особи, знайомі із цим питанням.

Втім, зазначило одне із джерел, точна дата може і змінитися.

Що говорять і думають демократи та Білий дім

Як Білий дім, так і Національний комітет Демократичної партії США, представником якої і є Джозеф Байден-молодший, відмовився коментувати цю інформацію, отриману ЗМІ.

Відомо, що особливих конкурентів у Байдена в партії немає, але у березні, під час опитування Reuters/Ipsos голоси демократів розділилися.

48% представників Демпартії підтримали нове балотування чинного президента, 45% заявили, що Байден не має іти на президентські вибори 2024 року.

Нагадаємо, що нещодавно Джо Байден підтвердив свої наміри балотуватись на другий термін у 2024 році. Про це він заявив одному з ведучих шоу Today на телеканалі NBC Елу Рокеру.

"Я планую балотуватися, Ел, але ми ще не готові оголосити про це", зазначив Байден.

Помічники Байдена не сумніваються у тому, що він балотуватиметься на другий термін, і що підготовка до цього вже ведеться відповідним чином.

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