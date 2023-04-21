СМИ узнали, когда Байден объявит о своем участии в выборах-2024

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters/Kevin Lamarque

25 апреля президент США Джозеф Байден-младший объявит о своем участии в следующих президентских выборах. Выборы должны пройти в США осенью 2024 года.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Читайте также:

Когда Байден объявит свое решение

Президент США Джо Байден заявит о своем участии в президентских выборах в США в 2024 году на следующей неделе.

Решение будет объявлено во вторник, 25 апреля, четыре года спустя после заявления об участии в предыдущих выборах президента.

Эту информацию подтвердили два человека, знакомых с этим вопросом.

Впрочем, отметил один из источников, точная дата может измениться.

Что говорят и думают демократы и Белый дом

Как Белый дом, так и Национальный комитет Демократической партии США, представителем которой является Джозеф Байден-младший, отказался комментировать эту информацию, полученную СМИ.

Известно, что особых конкурентов у Байдена в партии нет, но в марте, во время опроса Reuters/Ipsos, голоса демократов разделились.

48% представителей Демпартии поддержали новую баллотировку действующего президента, 45% заявили, что Байден не должен идти на президентские выборы 2024 года.

Напомним, недавно Джо Байден подтвердил свои намерения баллотироваться на второй срок в 2024 году. Об этом он заявил одному из ведущих шоу Today на телеканале NBC Элу Рокеру.

"Я планирую баллотироваться, Эл, но мы еще не готовы объявить об этом", — отметил Байден.

Помощники Байдена не сомневаются в том, что он будет баллотироваться на второй срок и что подготовка к этому уже ведется соответствующим образом.