ЗМІ дізналися, чи розпустить президент Франції парламент

Емануель Макрон зустрівся із представниками парламентської коаліції

Президент Франції не планує розпускати парламент, рішення якого про пенсійну реформу збурило суспільство. Також Макрон не буде оголошувати референдум щодо пенсійної реформи.

Про це повідомляє BFMTV.

Зустріч з коаліцією на фоні протестів

Президент Франції Емануель Макрон провів зустріч із представниками парламентської коаліції.

Причиною зустрічі стала ситуація в країні — масові страйки і акції протестів.

Акції протестів були спровоковані саме діями парламенту, який схвалив непопулярну в суспільстві пенсійну реформу, яка збільшує час виходу на пенсію з 62 до 64 років.

Чи можливий розпуск парламенту

ЗМІ дізналися у учасників цієї зустрічі, що, попри бурхливу реакцію суспільства, президент Франції не планує розпускати парламент.

Також не очікуються перестановки в чинному уряді чи інші різкі заходи, на кшталт оголошення референдуму щодо скандальної пенсійної реформи.

Нагадаємо, міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер заявив, що країна продовжить реформування пенсійної системи попри вуличні протести.

Фото: Facebook Емануеля Макрона