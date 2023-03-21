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СМИ узнали, распустит ли президент Франции парламент

21 марта 2023 13:57
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Эммануэль Макрон встретился с представителями парламентской коалиции
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Президент Франции не планирует распускать парламент, решение которого о пенсионной реформе взбудоражило общество. Также Макрон не будет объявлять референдум по пенсионной реформе.

Об этом сообщает BFMTV.

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Встреча с коалицией на фоне протестов

Президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с представителями парламентской коалиции.

Причиной встречи стала ситуация в стране – массовые забастовки и акции протестов.

Акции протестов были спровоцированы именно действиями парламента, одобрившего непопулярную в обществе пенсионную реформу, увеличивающую время выхода на пенсию с 62 до 64 лет.

Возможен роспуск парламента

СМИ узнали у участников этой встречи, что, несмотря на бурную реакцию общества, президент Франции не планирует распускать парламент.

Также не ожидаются перестановки в действующем правительстве или другие резкие меры, вроде объявления референдума по скандальной пенсионной реформе.

Напомним, министр финансов Франции Бруно Ле Мер заявил, что страна продолжит реформирование пенсионной системы, несмотря на уличные протесты.

Фото: Facebook Эммануэля Макрона

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