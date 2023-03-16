Уряд Франції може ухвалити пенсійну реформу від Макрона в обхід парламенту

Макрон хоче скористатися спеціальною конституційною процедурою

Уряд Франції може ухвалити скандальну пенсійну реформу. Для цього планується застосувати спеціальну конституційну процедуру, яка дозволяє прийняти це рішення всупереч парламенту.

Про це пише видання BBC.

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Як відомо, пенсійна реформа, ініційована президентом Франції Еммануелем Макроном, викликала в країні масові акції протесту. Верхня палата парламенту Франції затвердила її, а от у нижній, Національній асамблеї, підтримка непопулярного кроку була мінімальною.

Однак, після обговорень у Єлисейському палаці за участі урядовців Макрон ухвалив рішення застосувати частину 3 статті 49 Конституції Франції, яка дозволяє в окремих випадках прем'єр-міністру оголошувати про ухвалення закону без голосування в Національній асамблеї.

Так, відповідно до плану уряду, з 1 вересня 2023 року до 2030 року пенсійний вік має бути поступово підвищено з 62 до 64 років із "кроком" 3 місяці на рік.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Францію охопили масові протести через пенсійну реформу від Еммануеля Макрона.