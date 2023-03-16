Уряд Франції може ухвалити пенсійну реформу від Макрона в обхід парламенту
Уряд Франції може ухвалити скандальну пенсійну реформу. Для цього планується застосувати спеціальну конституційну процедуру, яка дозволяє прийняти це рішення всупереч парламенту.
Про це пише видання BBC.
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Деталі
Як відомо, пенсійна реформа, ініційована президентом Франції Еммануелем Макроном, викликала в країні масові акції протесту. Верхня палата парламенту Франції затвердила її, а от у нижній, Національній асамблеї, підтримка непопулярного кроку була мінімальною.
Однак, після обговорень у Єлисейському палаці за участі урядовців Макрон ухвалив рішення застосувати частину 3 статті 49 Конституції Франції, яка дозволяє в окремих випадках прем'єр-міністру оголошувати про ухвалення закону без голосування в Національній асамблеї.
Так, відповідно до плану уряду, з 1 вересня 2023 року до 2030 року пенсійний вік має бути поступово підвищено з 62 до 64 років із "кроком" 3 місяці на рік.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Францію охопили масові протести через пенсійну реформу від Еммануеля Макрона.