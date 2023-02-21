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"Зло надо остановить": Анджей Дуда обратился к лидерам ЕС и НАТО

21 февраля 2023 20:19
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Анджей Дуда призвал лидеров ЕС и НАТО отправить еще больше техники в Украину
Президент Польши заявил, что Украина должна обязательно победить
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Анджей Дуда призвал страны ЕС и НАТО поддержать Украину на фоне агрессии россии. Кроме того, президент Польши отметил важность передачи оружия, ведь от этого зависит глобальный мир.

Об этом он заявил на брифинге после переговоров с Джо Байденом.

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По словам Анджея Дуды, лидеры стран Европы и Североатлантического альянса должны поддержать Украину и отправить ей всю необходимую технику.

"Украина должна победить... Я призываю лидеров европейского государства и Североатлантического альянса поддержать Украину, отправить технику. Не бойтесь. Зло надо остановить. Роль НАТО заключается в защите свободного мира. Нет свободы без солидарности", — заявил президент Польши.

Дуда подчеркнул, что Украина не упала по сей день благодаря героизму украинских воинов и поддержке союзников.

"Байден показал, что Украина не одна, которую поддерживают США и весь мир. Украина должна победить", — добавил он.

Напомним, сегодня, 21 февраля, президент США Джо Байден провел переговоры со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Американский лидер поблагодарил польского президента за выдающуюся помощь Украине.

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