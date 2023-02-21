Анджей Дуда призвал лидеров ЕС и НАТО отправить еще больше техники в Украину

"Зло надо остановить": Анджей Дуда обратился к лидерам ЕС и НАТО
Анджей Дуда призвал страны ЕС и НАТО поддержать Украину на фоне агрессии россии. Кроме того, президент Польши отметил важность передачи оружия, ведь от этого зависит глобальный мир.
Об этом он заявил на брифинге после переговоров с Джо Байденом.
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По словам Анджея Дуды, лидеры стран Европы и Североатлантического альянса должны поддержать Украину и отправить ей всю необходимую технику.
"Украина должна победить... Я призываю лидеров европейского государства и Североатлантического альянса поддержать Украину, отправить технику. Не бойтесь. Зло надо остановить. Роль НАТО заключается в защите свободного мира. Нет свободы без солидарности", — заявил президент Польши.
Дуда подчеркнул, что Украина не упала по сей день благодаря героизму украинских воинов и поддержке союзников.
"Байден показал, что Украина не одна, которую поддерживают США и весь мир. Украина должна победить", — добавил он.
Напомним, сегодня, 21 февраля, президент США Джо Байден провел переговоры со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Американский лидер поблагодарил польского президента за выдающуюся помощь Украине.