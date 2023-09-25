Журналісти повідомили, хто супроводжуватиме Путіна під час візиту до Китаю

Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Керівники найбільших російських енергокомпаній Газпром і Роснафта Олексій Міллер та Ігор Сєчін увійдуть до складу делегації президента Росії Володимира Путіна під час його майбутнього візиту до Китаю. При цьому в рамках поїздки Путін має намір зустрітися з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Пекіні.

Про це пише Reuters.

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Повідомляється, що Путін візьме участь у третьому форумі "Один пояс, один шлях" на запрошення Сі Цзіньпіна.

Крім Міллера та Сечіна, до делегації увійдуть й інші провідні представники галузі енергетики Росії. Після візиту Путіна, Сєчін організовує окремий енергетичний захід, деталі якого поки що не розкриваються.

Газпром, який займає позиції найбільшого виробника природного газу на глобальному рівні, і Роснафта, яка є лідером з видобутку нафти в Росії, поки не надали коментарів із цього приводу.

Торгові зв'язки Китаю та РФ

Видання повідомляє, що, прагнучи компенсувати зменшення обсягів торгівлі з Європою, традиційним покупцем російської нафти й газу через ситуацію навколо України, Росія активізує свої відносини з азійським регіоном, зокрема, з економічним гігантом Китаєм.

Торгові зв'язки між Росією та Китаєм значно посилилися після того, як у лютому 2022 року розпочалася так звана "спеціальна військова операція" Москви в Україні.

Експорт російської нафти до азійських країн, включаючи Китай, зріс, оскільки західні ринки стали менш доступними через економічні санкції.

Нагадаємо, що Китай висловив інтерес до зміцнення економічних зв'язків із Росією, акцентуючи на розширенні торгових та інвестиційних відносин. Ця заява прийшла всупереч побоюванням Заходу, який критикував Росію за її дії в Україні минулого року.

Також ми повідомляли, що російський диктатор Володимир Путін наказав міністру оборони РФ Сергію Шойгу зупинити контрнаступ України. Таким чином, він прагне повернути свою армію ініціативу на фронті.