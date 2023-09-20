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Китай закликає до розширення торгових зв'язків із Росією всупереч критиці Заходу, — Reuters

20 вересня 2023 07:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Китай закликає до розширення торгових зв'язків із Росією всупереч критиці Заходу, — Reuters
Лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент РФ Володимир Путін. Фото: Sergei Bobylev/ Sputnik
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Китай висловив інтерес до зміцнення економічних зв'язків із Росією, акцентуючи на розширенні торгових та інвестиційних відносин. Ця заява прийшла всупереч побоюванням Заходу, який критикував Росію за її дії в Україні минулого року.

Про це пише Reuters.

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Видання повідомляє, що російський керівник з економічних питань провів консультації з китайським колегою з питань торгівлі в Пекіні. Це сталося одночасно з візитом вищого китайського дипломата до Росії для ключових обговорень, що передують приїзду президента Володимира Путіна до Китаю найближчими тижнями.

Своєю чергою, міністр комерції Китаю Ван Веньтао наголосив на зустрічі в Пекіні, що двостороннє економічне партнерство набуває все більше моменту під лідерством голів обох націй, як зазначено у пресрелізі.

Захід критикує рішення Китаю

Повідомляється, що з урахуванням продовженого конфлікту в Україні та введених Заходом обмежень Росія активно шукає економічну співпрацю з Китаєм, нарощуючи експорт нафти, газу і зерна. Як свідчать нещодавні дані, у серпні обсяг китайських закупівель російських товарів збільшився на 3% до 11,5 млрд доларів.

Попри західну критику з приводу посилення співпраці з Росією на тлі української кризи, Пекін стверджує, що його дії відповідають міжнародному праву, і що він має повне право обирати своїх партнерів.

Нагадаємо, що майбутні президентські вибори в США вирішуватимуть подальшу долю коаліції щодо підтримки України. Якщо коаліція ослабне, Китай може спробувати захопити Тайвань.

Також ми повідомляли, що міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок назвала китайського лідера Сі Цзіньпіна "диктатором". Тому МЗС Китаю викликало німецького посла.

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