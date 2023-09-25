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Журналисты сообщили, кто будет сопровождать Путина во время визита в Китай

25 сентября 2023 19:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Журналисты сообщили, кто будет сопровождать Путина во время визита в Китай
Президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Руководители крупнейших российских энергокомпаний Газпром и Роснефть  Алексей Миллер и Игорь Сечин, войдут в состав делегации президента России Владимира Путина в ходе его предстоящего визита в Китай. При этом, в рамках поездки, Путин намерен встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине.

Об этом пишет Reuters.

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Сообщается, что Путин примет участие в третьем форуме "Один пояс, один путь" по приглашению Си Цзиньпина.

Кроме Миллера и Сечина, в делегацию войдут и другие ведущие представители отрасли энергетики России. После визита Путина, Сечин организует отдельное энергетическое мероприятие, детали которого пока не раскрываются.

Газпро", занимающий позиции крупнейшего производителя природного газа на глобальном уровне, и Роснефть, являющаяся лидером по добыче нефти в России, пока не предоставили комментариев по этому поводу.

Торговые связи Китая и РФ

Издание сообщает, что, стремясь, компенсировать уменьшение объемов торговли с Европой, традиционным покупателем российской нефти и газа, из-за ситуации вокруг Украины, Россия активизирует свои отношения с азиатским регионом, в частности, с экономическим гигантом Китаем.

Торговые связи между Россией и Китаем значительно усилились после того, как в феврале 2022 года началась так называемая "специальная военная операция" Москвы на Украине. 

Экспорт российской нефти в азиатские страны, включая Китай, возрос, так как западные рынки стали менее доступными из-за экономических санкций.

Напомним, что Китай выразил интерес к укреплению экономических связей с Россией, акцентируя внимание на расширении торговых и инвестиционных отношений. Это заявление пришло вопреки опасениям Запада, который критиковал Россию за ее действия на Украине в предыдущем году.

Также мы сообщали, что российский диктатор Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу остановить контрнаступление Украины. Таким образом, он стремится вернуть своей армии инициативу на фронте.

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